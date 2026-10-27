Municípios da Serra se mobilizam por verba de R$ 18 milhões

O CEO do Tacchini Saúde, Hilton Mancio, recebeu uma comitiva do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, formada por vereadores de diferentes municípios da região, para tratar da mobilização em torno do Projeto 37. A iniciativa foi encaminhada pelo Tacchini, em abril deste ano, à bancada gaúcha no Congresso Nacional. A proposta prevê um investimento de R$ 18,3 milhões na aquisição de equipamentos hospitalares para qualificar o atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Tacchini Instituto do Câncer.
Durante a reunião, o presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, Márcio de Conto, vereador em Nova Bassano, destacou a importância de unir os representantes políticos da região em torno da aprovação do projeto. A entidade garantiu a mobilização dos seus integrantes para uma agenda em Brasília, com o objetivo de conversar pessoalmente com os 31 deputados federais e os três senadores que compõem a bancada gaúcha. A votação dos projetos contemplados deve ocorrer ainda em novembro.
O Projeto 37 tem como objetivo fortalecer a Linha de Cuidado Oncológico do SUS por meio da aquisição de 172 equipamentos, em um investimento total de R$ 18.382.435,00. Os recursos serão destinados à modernização de estruturas estratégicas do Hospital Tacchini ligadas ao tratamento oncológico. A iniciativa busca qualificar todas as etapas da assistência, desde o diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento dos pacientes.
Atualmente, o Hospital Tacchini atende aproximadamente 1.100 pacientes oncológicos do SUS por mês, com a entrada de mais de 100 novos pacientes mensalmente. A instituição é referência regional nessa assistência, recebendo pessoas de 22 municípios e abrangendo uma população superior a 320 mil habitantes. A atualização tecnológica prevista no projeto deve contribuir para ampliar atendimentos.
A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) aprovou uma moção de apoio em assembleia com representantes dos 36 municípios que integram a entidade. Também foi aprovada uma moção durante reunião dos 22 secretários municipais de Saúde da região, enquanto 19 Câmaras Municipais de Vereadores já formalizaram seu apoio à iniciativa.