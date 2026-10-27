Projeto de recuperação ambiental é apresentado na Serra

Ocorreu, na semana passada, a apresentação do Seminário Inicial do Projeto Redes Verdes Vivas, no Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café A iniciativa busca fortalecer redes sustentáveis, recuperar ecossistemas e promover o desenvolvimento territorial. A proposta integra restauração ecológica; arborização urbana; conservação da biodiversidade; práticas sustentáveis no meio rural; ação com mulheres rurais; educação ambiental nas escolas; participação comunitária e fortalecimento da gestão ambiental municipal.
O projeto é desenvolvido por meio da política pública de Reposição Florestal Obrigatória (RFO), da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema). Em todo o Rio Grande do Sul, sete municípios foram contemplados com o projeto: Canela, Ibirubá, Nova Petrópolis, Quinze de Novembro, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Vera Cruz.
A iniciativa terá duração de 24 meses e tem como propósitos: valorizar mulheres rurais, agricultores e saberes locais; recuperar áreas e ecossistemas degradados; plantar espécies nativas e ampliar a cobertura vegetal; cuidar dos recursos hídricos, solo e biodiversidade; educar novas gerações para o cuidado com o território; planejar uma arborização urbana mais adequada e articular poder público, comunidades e instituições.
O projeto traz diversos benefícios para os município, como mais áreas verdes; maior atenção à proteção dos recursos hídricos; práticas sustentáveis no meio rural; planejamento da arborização urbana; educação ambiental nas escolas; fortalecimento das mulheres rurais e das redes locais; dados estratégicos para a gestão pública; arborização urbana renovada e revitalização de praças e bairros.
No âmbito educacional, serão realizadas oficinas práticas socioambientais com os alunos do 3º ao 5º Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho, localizada na Linha Temerária. As oficinas têm como tema “Implantação de Hortas e/ou SAFs com base em princípios agroecológicos” e “Meliponicultura: o papel das abelhas sem ferrão na conservação da biodiversidade”. Elas terão duração de três horas cada e ocorrerão de maio a agosto de 2027.
Ocorreu, na semana passada, a apresentação do Seminário Inicial do Projeto Redes Verdes Vivas, no Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café A iniciativa busca fortalecer redes sustentáveis, recuperar ecossistemas e promover o desenvolvimento territorial. A proposta integra restauração ecológica; arborização urbana; conservação da biodiversidade; práticas sustentáveis no meio rural; ação com mulheres rurais; educação ambiental nas escolas; participação comunitária e fortalecimento da gestão ambiental municipal.
O projeto é desenvolvido por meio da política pública de Reposição Florestal Obrigatória (RFO), da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema). Em todo o Rio Grande do Sul, sete municípios foram contemplados com o projeto: Canela, Ibirubá, Nova Petrópolis, Quinze de Novembro, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Vera Cruz.
A iniciativa terá duração de 24 meses e tem como propósitos: valorizar mulheres rurais, agricultores e saberes locais; recuperar áreas e ecossistemas degradados; plantar espécies nativas e ampliar a cobertura vegetal; cuidar dos recursos hídricos, solo e biodiversidade; educar novas gerações para o cuidado com o território; planejar uma arborização urbana mais adequada e articular poder público, comunidades e instituições.
O projeto traz diversos benefícios para os município, como mais áreas verdes; maior atenção à proteção dos recursos hídricos; práticas sustentáveis no meio rural; planejamento da arborização urbana; educação ambiental nas escolas; fortalecimento das mulheres rurais e das redes locais; dados estratégicos para a gestão pública; arborização urbana renovada e revitalização de praças e bairros.
No âmbito educacional, serão realizadas oficinas práticas socioambientais com os alunos do 3º ao 5º Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho, localizada na Linha Temerária. As oficinas têm como tema “Implantação de Hortas e/ou SAFs com base em princípios agroecológicos” e “Meliponicultura: o papel das abelhas sem ferrão na conservação da biodiversidade”. Elas terão duração de três horas cada e ocorrerão de maio a agosto de 2027.