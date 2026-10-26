Negociação entre Codepass e Sindiurb avança em Passo Fundo

A negociação entre a Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passo Fundo (Sindiurb) teve novos encaminhamentos nesta sexta-feira (23), durante audiência promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O encontro reuniu representantes da Companhia, da Prefeitura, do sindicato e servidores para ouvir as manifestações das partes e definir os próximos passos das tratativas.
Durante a audiência, ficou definido que o Sindiurb deverá encaminhar à Codepas, até o dia 3 de novembro, uma contraproposta para o Plano de Desligamento Voluntário (PDV). No mesmo prazo, o Município deverá se manifestar nos autos sobre as demandas apresentadas pelo sindicato. Um novo encontro foi agendado para o dia 6 de novembro, quando as partes deverão dar continuidade às negociações e avaliar os encaminhamentos realizados.
De acordo com o diretor da Codepas, Cristiam Thans, a reunião permitiu que os participantes apresentassem seus posicionamentos e esclarecessem questões relacionadas à proposta e à paralisação dos trabalhadores. Segundo ele, as manifestações ocorreram de forma organizada e respeitosa. “Fizemos nossas considerações e os contrapontos, e ficou definido que o sindicato vai encaminhar uma proposta para o PDV até o dia 3 de novembro. No dia 6, teremos uma nova audiência para deliberar sobre os próximos encaminhamentos”, explicou Thans.
Após a audiência, os servidores da Codepas retomaram as atividades ainda nesta sexta-feira (23). Com isso, as linhas de ônibus operadas pela Companhia voltam a funcionar nos horários normais.
Também ficou acordado que não haverá novas paralisações até a próxima audiência, marcada para 6 de novembro. Conforme os encaminhamentos registrados em ata, eventuais paralisações posteriores deverão observar as exigências legais, incluindo a comunicação prévia e a manutenção do número mínimo de trabalhadores necessário à prestação dos serviços. A Codepas aguarda a apresentação da contraproposta pelo sindicato e os demais encaminhamentos previstos na audiência.
A negociação entre a Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passo Fundo (Sindiurb) teve novos encaminhamentos nesta sexta-feira (23), durante audiência promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O encontro reuniu representantes da Companhia, da Prefeitura, do sindicato e servidores para ouvir as manifestações das partes e definir os próximos passos das tratativas.
Durante a audiência, ficou definido que o Sindiurb deverá encaminhar à Codepas, até o dia 3 de novembro, uma contraproposta para o Plano de Desligamento Voluntário (PDV). No mesmo prazo, o Município deverá se manifestar nos autos sobre as demandas apresentadas pelo sindicato. Um novo encontro foi agendado para o dia 6 de novembro, quando as partes deverão dar continuidade às negociações e avaliar os encaminhamentos realizados.
De acordo com o diretor da Codepas, Cristiam Thans, a reunião permitiu que os participantes apresentassem seus posicionamentos e esclarecessem questões relacionadas à proposta e à paralisação dos trabalhadores. Segundo ele, as manifestações ocorreram de forma organizada e respeitosa. “Fizemos nossas considerações e os contrapontos, e ficou definido que o sindicato vai encaminhar uma proposta para o PDV até o dia 3 de novembro. No dia 6, teremos uma nova audiência para deliberar sobre os próximos encaminhamentos”, explicou Thans.
Após a audiência, os servidores da Codepas retomaram as atividades ainda nesta sexta-feira (23). Com isso, as linhas de ônibus operadas pela Companhia voltam a funcionar nos horários normais.
Também ficou acordado que não haverá novas paralisações até a próxima audiência, marcada para 6 de novembro. Conforme os encaminhamentos registrados em ata, eventuais paralisações posteriores deverão observar as exigências legais, incluindo a comunicação prévia e a manutenção do número mínimo de trabalhadores necessário à prestação dos serviços. A Codepas aguarda a apresentação da contraproposta pelo sindicato e os demais encaminhamentos previstos na audiência.