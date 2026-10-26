Famurs realiza evento na Oktoberfest de Santa Cruz do Sul

A força da integração regional marcou mais uma edição do Interioriza Famurs, realizado em Santa Cruz do Sul. O encontro reuniu prefeitos e representantes de 42 municípios, mobilizando lideranças do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Centro-Serra em uma ampla agenda de debates sobre os desafios da administração pública. O evento foi realizado dentro da programação da 41a Oktoberfest.
Anfitrião do evento, o prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, apresentou um panorama dos desafios financeiros enfrentados pelas administrações, destacando que mesmo municípios de maior porte convivem com pressões crescentes sobre seus orçamentos. “Santa Cruz do Sul é um município com uma estrutura importante, mas também enfrenta dificuldades. Investimos R$ 1,2 milhão por dia em saúde e temos uma folha de pagamento de R$ 1,3 milhão diariamente. São números que demonstram a dimensão das nossas responsabilidades e a necessidade de uma gestão cada vez mais eficiente”, pontuou.
Representando a associação municipalista mais antiga do Rio Grande do Sul e uma das mais tradicionais do Brasil, Benito Paschoal destacou o significado de Santa Cruz do Sul sediar um encontro dessa dimensão. Para o presidente da Amvarp, a união entre associações com diferentes realidades territoriais fortalece a interlocução com as demais esferas de governo e amplia as possibilidades de desenvolvimento coletivo. “O municipalismo se fortalece quando compreendemos que os desafios de uma cidade também dizem respeito às demais. Temos uma trajetória histórica de cooperação e é justamente esse espírito que precisamos preservar. Reunir quatro associações, aproximar prefeitos e compartilhar soluções significa trabalhar por uma região mais forte, integrada e preparada para o futuro”, afirmou Paschoal.
Os impactos da reforma tributária sobre as administrações municipais encerraram a programação técnica, com apresentação conduzida por Fernanda Luft. A especialista alertou para a necessidade de preparação imediata das prefeituras, especialmente no que se refere à capacitação das equipes, à adequação dos procedimentos administrativos e ao planejamento das mudanças previstas para os próximos anos.