Ponte entre Ernestina e Santo Antônio do Herval é liberada

Depois de meses de trabalho e de uma reconstrução pensada para enfrentar com mais segurança as cheias do Rio Herval, o tráfego foi liberado na nova ponte que liga Ernestina a Santo Antônio do Planalto, entre as localidades do Faxinal e Santo Antônio do Herval. A obra foi construída em parceria entre os dois municípios.
Desta vez, a estrutura recebeu cabeceiras em concreto, construídas em nível mais elevado e com reforço estrutural, levando em consideração a altura alcançada pelas águas durante os episódios de chuva intensa registrados na região. O local já havia recebido uma nova ponte neste mesmo ano, mas a forte correnteza do Rio Herval acabou levando a estrutura durante o temporal de julho. A necessidade de uma solução mais resistente exigiu um investimento maior em infraestrutura e também um período mais longo de execução.
O prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, enfatiza que a conclusão representa o resultado de uma parceria importante entre municípios vizinhos. “Celebramos junto à administração de Santo Antônio do Planalto a entrega desta obra, agradeço a todos os profissionais que trabalharam nesta empreitada. Obrigado também à população pela paciência durante esse período, porque sabíamos que desta vez precisávamos fazer uma estrutura mais forte, com um investimento maior e que exigiria mais tempo. É uma ponte importante para moradores, produtores e famílias dos dois municípios, e ficamos muito felizes em devolver esse acesso com mais segurança”, acrescenta o prefeito ernestinense.