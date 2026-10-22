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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 18:29

Conexão entre Pelotas e Campinas será retomada ainda em outubro

Oferta de assentos durante o período deve chegar a 2 mil

Oferta de assentos durante o período deve chegar a 2 mil

Rodrigo Zanotto/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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O Aeroporto de Pelotas voltará a ter voos diretos para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), a partir de 26 de outubro. Operada pela Azul Linhas Aéreas, a ligação contará com voos às segundas e sextas-feiras, ampliando as alternativas de deslocamento para passageiros que viajam a negócios ou lazer.
O Aeroporto de Pelotas voltará a ter voos diretos para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), a partir de 26 de outubro. Operada pela Azul Linhas Aéreas, a ligação contará com voos às segundas e sextas-feiras, ampliando as alternativas de deslocamento para passageiros que viajam a negócios ou lazer.
A operação será realizada com aeronaves Embraer, com capacidade para 136 passageiros, e oferta estimada acima dos 2 mil assentos mensais. A retomada ocorre após um histórico de forte desempenho da rota. Quando operada anteriormente, a ligação registrou taxa de ocupação superior a 90%, conforme dados do Aeroporto de Pelotas, demonstrando o potencial de demanda por voos diretos entre o sul gaúcho e a região de Campinas.
Na primeira semana de operação, os voos partirão de Pelotas às 13h35. No sentido inverso, a saída de Viracopos será às 10h55, com pouso em Pelotas às 12h55. A partir de novembro, a programação anunciada prevê partidas de Pelotas às 16h45. No retorno, os voos sairão de Viracopos às 14h05

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