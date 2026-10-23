Estação de bombeamento de esgoto entra em operação em Carazinho

Com a entrada em operação, todo o esgoto coletado no trecho da rua Marechal Floriano Peixoto será enviado para um poço de visita localizado na rua Vinte de Setembro. A partir dali, seguirá por gravidade até a Estação de Bombeamento de Esgoto J1, de onde será novamente bombeado até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
A nova estrutura é fundamental para melhorar o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da região, garantindo o encaminhamento adequado dos dejetos para tratamento. A intervenção também contribuirá para melhorar o funcionamento da rede de esgotamento sanitário na Rua Itararé, nas proximidades do Corpo de Bombeiros, reduzindo a ocorrência de extravasamentos e minimizando possíveis transtornos à população e impactos ambientais.
“A estrutura vai melhorar o escoamento dos efluentes e o encaminhamento adequado para tratamento”, destaca Alison Fão Hofart, coordenador da Microrregião de Carazinho da Corsan. A obra representa mais um avanço na infraestrutura de saneamento de Carazinho e integra as ações da Corsan para melhorar a eficiência operacional do sistema e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.