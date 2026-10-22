Bagé inicia articulação com hotéis para implementar programa

A secretaria municipal de Turismo de Bagé iniciou nesta semana a articulação com o setor hoteleiro para estruturar o programa ‘Bagé em Dados — Inteligência e Governança’. A iniciativa busca fortalecer a parceria entre o poder público e os empreendimentos de hospedagem, com foco na coleta e na análise de informações, além da qualificação dos serviços e planejamento de ações.
O programa Bagé em Dados fará o monitoramento de indicadores da hotelaria, como o tempo de permanência dos hóspedes, para identificar períodos de maior e menor demanda, para compreender o comportamento dos visitantes e orientar estratégias de promoção turística mais eficientes. A iniciativa também contemplará reuniões periódicas e ações de qualificação profissional para aprimorar o planejamento e ampliar o fluxo de visitantes no município.
Outro eixo do trabalho desenvolvido pelo Turismo municipal que integra o programa é a regularização e a adequação dos empreendimentos às ferramentas oficiais de registro. Conforme levantamento da secretaria, os hotéis participantes já integram o Cadastur, sistema oficial do Ministério do Turismo. A pasta também reforçará, dentro do programa ‘Bagé em Dados’, a importância da adequação à Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital, ferramenta que moderniza os procedimentos de registro e contribui para a geração de dados estatísticos sobre os meios de hospedagem.
De acordo o titular da secretaria de Turismo, Gustavo Andrade, a qualificação e o planejamento é fundamental para ampliar a presença de visitantes no município durante todo o ano. “Precisamos planejar o turismo com base em dados concretos e na experiência de quem trabalha diretamente com os visitantes. A aproximação com o setor hoteleiro, aliada à qualificação profissional e ao diálogo permanente, nos permitirá compreender melhor a dinâmica da atividade e desenvolver estratégias mais eficientes para fortalecer o turismo em Bagé. Queremos aproveitar todo o potencial dos nossos eventos, do patrimônio histórico, da gastronomia e das experiências ligadas ao Pampa Gaúcho, criando condições para ampliar o fluxo de visitantes”, destacou.