Sindiatacadistas realiza encontro sobre reforma tributária em Lajeado

Polo estratégico para o setor atacadista, Lajeado recebe na sexta-feira (23) o Café Tributário. Gratuita, a iniciativa promovida pelo Sindiatacadistas RS ocorre a partir das 8h30min, no Senac Lajeado, na avenida Senador Alberto Pasqualine, 421, e irá tratar sobre os principais impactos do novo regime nacional, o qual possui um cronograma de transição gradual até 2033 e também serão apresentadas oportunidades de recuperação de tributos, através de ações coletivas ajuizadas em prol da categoria.
O Café Tributário será conduzido pelo sócio do escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados, Rafael Borin, uma das principais referências do segmento. Consultor Tributário do sindicato, o especialista possui sólida experiência em consultoria jurídica e atendimento a empresas de diversos portes e segmentos, mantendo uma atuação destacada no desenvolvimento de soluções personalizadas e estratégicas para que empresas possam otimizar a carga tributária e sua gestão financeira.
O evento integra o portfólio de agendas e ferramentas que o Sindiatacadistas RS oferece junto às suas principais áreas de atuação no Estado com foco na qualificação de temas de interesse do empresariado gaúcho, uma das principais bandeiras da entidade, além de assessoria jurídica - uma de suas destacadas frentes de atuação. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Sindiatacadistas.
Polo estratégico para o setor atacadista, Lajeado recebe na sexta-feira (23) o Café Tributário. Gratuita, a iniciativa promovida pelo Sindiatacadistas RS ocorre a partir das 8h30min, no Senac Lajeado, na avenida Senador Alberto Pasqualine, 421, e irá tratar sobre os principais impactos do novo regime nacional, o qual possui um cronograma de transição gradual até 2033 e também serão apresentadas oportunidades de recuperação de tributos, através de ações coletivas ajuizadas em prol da categoria.
O Café Tributário será conduzido pelo sócio do escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados, Rafael Borin, uma das principais referências do segmento. Consultor Tributário do sindicato, o especialista possui sólida experiência em consultoria jurídica e atendimento a empresas de diversos portes e segmentos, mantendo uma atuação destacada no desenvolvimento de soluções personalizadas e estratégicas para que empresas possam otimizar a carga tributária e sua gestão financeira.
O evento integra o portfólio de agendas e ferramentas que o Sindiatacadistas RS oferece junto às suas principais áreas de atuação no Estado com foco na qualificação de temas de interesse do empresariado gaúcho, uma das principais bandeiras da entidade, além de assessoria jurídica - uma de suas destacadas frentes de atuação. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Sindiatacadistas.