Com início dia 29, Exponorte movimenta a cidade de São José do Norte

A prefeitura de São José do Norte apresentou a programação da Exponorte 2026, que será realizada de 29 de outubro a 1º de novembro, no Centro Histórico do município. Durante quatro dias, a feira reunirá atividades voltadas à agricultura, pesca, pecuária, turismo, empreendedorismo, cultura e lazer.
A programação inclui encontros técnicos, palestras, oficinas, exposições, apresentações artísticas, atividades esportivas e atrações musicais. Entre os destaques estão a XII Abertura da Safra da Cebola, o Encontro de Mulheres da Pesca, o 2º Encontro Pecuário e o 1º Seminário Inter-Regional de Turismo, além de iniciativas voltadas à valorização da cultura local.
O público também poderá visitar o Pavilhão da Agricultura Familiar, acompanhar a exposição de pinturas Obras e Cores, de artistas locais, e participar de atividades como o Festival de Talentos da Melhor Idade, o Encontro de Corais, o Encontro de Carros Antigos, o Passeio Ciclístico e o Dragon Boat.
A programação musical terá atrações ao longo dos quatro dias, com artistas e grupos como Lili Sá, Léo e Dani, Samba di Vela, Grupo DeFato, Thiago Nogueira, Portal 4, Lívia e Guinho, Tchê Forró e Jeito de Galpão. A abertura oficial ocorre na quinta-feira (29), às 20h, seguida pela Noite Gospel.
O evento também marcará a abertura da colheita da cebola, celebrará os 195 anos de emancipação política de São José do Norte e dará início às comemorações rumo ao bicentenário da “Mui Heroica”. O evento também resgata a memória da Fenace — Festa Nacional da Cebola, cuja última edição ocorreu em 1975.
A prefeitura de São José do Norte apresentou a programação da Exponorte 2026, que será realizada de 29 de outubro a 1º de novembro, no Centro Histórico do município. Durante quatro dias, a feira reunirá atividades voltadas à agricultura, pesca, pecuária, turismo, empreendedorismo, cultura e lazer.
A programação inclui encontros técnicos, palestras, oficinas, exposições, apresentações artísticas, atividades esportivas e atrações musicais. Entre os destaques estão a XII Abertura da Safra da Cebola, o Encontro de Mulheres da Pesca, o 2º Encontro Pecuário e o 1º Seminário Inter-Regional de Turismo, além de iniciativas voltadas à valorização da cultura local.
O público também poderá visitar o Pavilhão da Agricultura Familiar, acompanhar a exposição de pinturas Obras e Cores, de artistas locais, e participar de atividades como o Festival de Talentos da Melhor Idade, o Encontro de Corais, o Encontro de Carros Antigos, o Passeio Ciclístico e o Dragon Boat.
A programação musical terá atrações ao longo dos quatro dias, com artistas e grupos como Lili Sá, Léo e Dani, Samba di Vela, Grupo DeFato, Thiago Nogueira, Portal 4, Lívia e Guinho, Tchê Forró e Jeito de Galpão. A abertura oficial ocorre na quinta-feira (29), às 20h, seguida pela Noite Gospel.
O evento também marcará a abertura da colheita da cebola, celebrará os 195 anos de emancipação política de São José do Norte e dará início às comemorações rumo ao bicentenário da “Mui Heroica”. O evento também resgata a memória da Fenace — Festa Nacional da Cebola, cuja última edição ocorreu em 1975.