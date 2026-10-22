Canoas lança projeto para rastreamento oftalmológico de alunos

A prefeitura de Canoas lançou, na manhã desta quarta-feira (21), o projeto Olhos no Futuro, iniciativa que vai promover o rastreamento oftalmológico nas escolas municipais, com previsão de beneficiar mais de 20 mil estudantes e integrantes das equipes escolares. O ato ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Odette Freitas, no bairro Mathias Velho, onde também terão início os atendimentos, a partir do dia 27 de outubro.
Promovido pelas secretarias municipais da Saúde e da Educação, em parceria com o Grupo São Pietro, o projeto tem como objetivo identificar precocemente possíveis alterações na visão, facilitar o acesso ao cuidado oftalmológico e contribuir para a qualidade de vida e a aprendizagem da comunidade escolar. A iniciativa prevê avaliações oftalmológicas e a disponibilização de óculos para quem precisar. Os estudantes e profissionais que apresentarem outras doenças ou necessidades específicas serão encaminhados para atendimento especializado no Hospital de Olhos de Canoas.
O diretor de Relações Institucionais do Grupo São Pietro, Maximiliano Marques, ressalta a ampliação do trabalho da instituição no município. “Desde que chegamos a Canoas, há 16 anos, acreditamos no potencial de desenvolver grandes projetos. Com o Hospital de Olhos já em funcionamento, damos mais um passo ao levar o atendimento às escolas municipais, permitindo identificar precocemente alterações na visão e prevenir o agravamento de doenças”, afirma.
Para a secretária municipal da Educação, Beth Colombo, a iniciativa representa um avanço no cuidado com a comunidade escolar. “O projeto oferece aos estudantes a oportunidade de identificar e tratar dificuldades de visão que muitas vezes passam despercebidas. Além dos alunos, professores e demais profissionais das escolas também poderão ser beneficiados”, destaca.
A secretaria municipal da Saúde orienta as pessoas que aguardam agendamentos de consultas oftalmológicas solicitados antes de 2026 a entrar em contato pelo WhatsApp da Saúde, no número (51) 3425-7628, para agendar o atendimento.
A prefeitura de Canoas lançou, na manhã desta quarta-feira (21), o projeto Olhos no Futuro, iniciativa que vai promover o rastreamento oftalmológico nas escolas municipais, com previsão de beneficiar mais de 20 mil estudantes e integrantes das equipes escolares. O ato ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Odette Freitas, no bairro Mathias Velho, onde também terão início os atendimentos, a partir do dia 27 de outubro.
Promovido pelas secretarias municipais da Saúde e da Educação, em parceria com o Grupo São Pietro, o projeto tem como objetivo identificar precocemente possíveis alterações na visão, facilitar o acesso ao cuidado oftalmológico e contribuir para a qualidade de vida e a aprendizagem da comunidade escolar. A iniciativa prevê avaliações oftalmológicas e a disponibilização de óculos para quem precisar. Os estudantes e profissionais que apresentarem outras doenças ou necessidades específicas serão encaminhados para atendimento especializado no Hospital de Olhos de Canoas.
O diretor de Relações Institucionais do Grupo São Pietro, Maximiliano Marques, ressalta a ampliação do trabalho da instituição no município. “Desde que chegamos a Canoas, há 16 anos, acreditamos no potencial de desenvolver grandes projetos. Com o Hospital de Olhos já em funcionamento, damos mais um passo ao levar o atendimento às escolas municipais, permitindo identificar precocemente alterações na visão e prevenir o agravamento de doenças”, afirma.
Para a secretária municipal da Educação, Beth Colombo, a iniciativa representa um avanço no cuidado com a comunidade escolar. “O projeto oferece aos estudantes a oportunidade de identificar e tratar dificuldades de visão que muitas vezes passam despercebidas. Além dos alunos, professores e demais profissionais das escolas também poderão ser beneficiados”, destaca.
A secretaria municipal da Saúde orienta as pessoas que aguardam agendamentos de consultas oftalmológicas solicitados antes de 2026 a entrar em contato pelo WhatsApp da Saúde, no número (51) 3425-7628, para agendar o atendimento.