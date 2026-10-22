Caxias do Sul terá tributo ao Led Zeppelin e ao Pink Floyd no fim do mês

Os clássicos de duas bandas que marcaram a história do rock, Pink Floyd e Led Zeppelin, ganharão novas interpretações no dia 29 de outubro, , na Casa da Música Maestro Pedro Paulo Mandelli, em Caxias do Sul. O Concerto Tributo ao Rock reunirá a Orquestra Municipal de Sopros, o Coro Municipal e a Cia. Municipal de Dança em um espetáculo que combina música e dança. Os ingressos já estão disponíveis, ao valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).
A proposta é apresentar ao público um repertório que atravessa gerações, explorando novas possibilidades de interpretação para composições que se tornaram referências na história da música. Durante o concerto, a Orquestra Municipal de Sopros e o Coro Municipal estarão juntos em todas as músicas, enquanto a Cia. Municipal de Dança participará de três momentos do espetáculo, ampliando o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas.
De acordo com o diretor artístico da Secretaria da Cultura, Diego Lunelli, a proposta nasceu do desejo de produzir um concerto de temática popular, capaz de promover encontros entre linguagens, gerações e públicos. A escolha das bandas considera suas trajetórias reconhecidas e a influência que seguem exercendo na música, além de experiências semelhantes realizadas em diferentes formações ao redor do mundo.
O espetáculo também retoma a experiência de reunir os corpos artísticos municipais em produções temáticas, a exemplo do Beatles Experience, realizado em anos anteriores. Os ingressos já podem ser adquiridos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na secretaria municipal da Cultura.
Os clássicos de duas bandas que marcaram a história do rock, Pink Floyd e Led Zeppelin, ganharão novas interpretações no dia 29 de outubro, , na Casa da Música Maestro Pedro Paulo Mandelli, em Caxias do Sul. O Concerto Tributo ao Rock reunirá a Orquestra Municipal de Sopros, o Coro Municipal e a Cia. Municipal de Dança em um espetáculo que combina música e dança. Os ingressos já estão disponíveis, ao valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).
A proposta é apresentar ao público um repertório que atravessa gerações, explorando novas possibilidades de interpretação para composições que se tornaram referências na história da música. Durante o concerto, a Orquestra Municipal de Sopros e o Coro Municipal estarão juntos em todas as músicas, enquanto a Cia. Municipal de Dança participará de três momentos do espetáculo, ampliando o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas.
De acordo com o diretor artístico da Secretaria da Cultura, Diego Lunelli, a proposta nasceu do desejo de produzir um concerto de temática popular, capaz de promover encontros entre linguagens, gerações e públicos. A escolha das bandas considera suas trajetórias reconhecidas e a influência que seguem exercendo na música, além de experiências semelhantes realizadas em diferentes formações ao redor do mundo.
O espetáculo também retoma a experiência de reunir os corpos artísticos municipais em produções temáticas, a exemplo do Beatles Experience, realizado em anos anteriores. Os ingressos já podem ser adquiridos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na secretaria municipal da Cultura.