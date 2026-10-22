Avançam as obras para a criação de espaço de lazer e esporte em bairros de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo está com as obras dos espaços Multigare nos bairros Integração e Petrópolis. Os projetos estão em diferentes etapas de execução e têm como objetivo ampliar as opções de esporte, lazer e convivência para a população, oferecendo estruturas adequadas para o uso das comunidades.
No bairro Integração, a obra já alcançou 35% de execução, com trabalhos nos passeios, nas quadras esportivas e nas instalações elétricas. Com investimento aproximado de R$ 3,3 milhões, a previsão de entrega é janeiro.
Na Vila Petrópolis, o Multigare está com 15% da obra executada, com serviços em andamento nos vestiários, nas quadras esportivas, na arquibancada e nas instalações elétricas. Localizado na rua Lava Pés, o projeto prevê investimento de aproximadamente R$ 6 milhões em uma área superior a 10 mil metros quadrados. A previsão de conclusão é junho.
Além da construção de equipamentos esportivos, os espaços Multigare foram planejados para ampliar as oportunidades de lazer, incentivar a prática de atividades físicas e fortalecer a convivência entre os moradores. A proposta é oferecer ambientes organizados, acessíveis e iluminados, que possam ser utilizados por crianças, jovens, adultos e idosos.
A implantação de áreas de convivência e a qualificação da infraestrutura também contribuem para o uso mais frequente dos espaços públicos pela população. A iluminação e a organização dos ambientes são aspectos importantes para ampliar as condições de segurança e proporcionar mais tranquilidade aos usuários, embora a segurança dependa também de outras ações e políticas públicas.
Os projetos dos parques Multigare integram o planejamento de expansão das áreas públicas de esporte e lazer de Passo Fundo. Além das unidades dos bairros Integração e Petrópolis, a prefeitura prevê a implantação de outros dois espaços, nos bairros José Alexandre Záchia e São Cristóvão. . A proposta é ampliar a distribuição de espaços qualificados em diferentes regiões do município, aproximando as opções de lazer e esporte da população.
A prefeitura de Passo Fundo está com as obras dos espaços Multigare nos bairros Integração e Petrópolis. Os projetos estão em diferentes etapas de execução e têm como objetivo ampliar as opções de esporte, lazer e convivência para a população, oferecendo estruturas adequadas para o uso das comunidades.
No bairro Integração, a obra já alcançou 35% de execução, com trabalhos nos passeios, nas quadras esportivas e nas instalações elétricas. Com investimento aproximado de R$ 3,3 milhões, a previsão de entrega é janeiro.
Na Vila Petrópolis, o Multigare está com 15% da obra executada, com serviços em andamento nos vestiários, nas quadras esportivas, na arquibancada e nas instalações elétricas. Localizado na rua Lava Pés, o projeto prevê investimento de aproximadamente R$ 6 milhões em uma área superior a 10 mil metros quadrados. A previsão de conclusão é junho.
Além da construção de equipamentos esportivos, os espaços Multigare foram planejados para ampliar as oportunidades de lazer, incentivar a prática de atividades físicas e fortalecer a convivência entre os moradores. A proposta é oferecer ambientes organizados, acessíveis e iluminados, que possam ser utilizados por crianças, jovens, adultos e idosos.
A implantação de áreas de convivência e a qualificação da infraestrutura também contribuem para o uso mais frequente dos espaços públicos pela população. A iluminação e a organização dos ambientes são aspectos importantes para ampliar as condições de segurança e proporcionar mais tranquilidade aos usuários, embora a segurança dependa também de outras ações e políticas públicas.
Os projetos dos parques Multigare integram o planejamento de expansão das áreas públicas de esporte e lazer de Passo Fundo. Além das unidades dos bairros Integração e Petrópolis, a prefeitura prevê a implantação de outros dois espaços, nos bairros José Alexandre Záchia e São Cristóvão. . A proposta é ampliar a distribuição de espaços qualificados em diferentes regiões do município, aproximando as opções de lazer e esporte da população.