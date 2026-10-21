Estado firma convênio de R$ 2,6 milhões com Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves

O governo do Estado formalizou nesta terça-feira (20) um convênio de R$ 2,6 milhões com o Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, para a qualificação da assistência materno-infantil na instituição. O governador Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, participaram do ato de assinatura.
Os recursos serão destinados à reforma e à ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e à implantação da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Neonatal. A nova estrutura será referência para uma população de mais de 500 mil habitantes, abrangendo 22 municípios da Serra.
A nova UCI Neonatal terá 15 leitos e será destinada ao atendimento de recém-nascidos que já passaram pela fase mais crítica do tratamento, mas que ainda necessitam de acompanhamento especializado antes da alta hospitalar. A estrutura vai preencher uma etapa importante entre a UTI Neonatal e os leitos de internação convencionais, ampliando a linha de cuidado oferecida pelo hospital.
O projeto já havia recebido, em dezembro do ano passado, um investimento estadual de R$ 2,3 milhões, voltado à aquisição de equipamentos e à reestruturação completa dos dez leitos de UTI Neonatal da instituição.
Atualmente, o Hospital Tacchini é referência em gestações de alto risco e conta com centro obstétrico, UTI Neonatal, UTI Pediátrica e leitos de internação. No entanto, ainda não dispõe de uma unidade intermediária – que, graças ao investimento estadual, será instalada na área onde funcionava a antiga UTI Pediátrica.
A UTI Neonatal, por sua vez, passará por reforma e adequação às normas vigentes, resultando em uma estrutura mais moderna e ampliada no 3º andar do prédio B, com acesso pela Rua Doutor José Mário Mônaco.
Com a implantação da UCI, o tratamento dos bebês poderá avançar de forma gradual dentro da própria estrutura hospitalar, com assistência adequada para cada etapa da recuperação. Segundo estimativa da instituição, cerca de 40% das gestantes atendidas pelo hospital são classificadas como de alto risco, o que mantém uma demanda constante por atendimento neonatal especializado.
A nova unidade contará com duas modalidades de atendimento: a UCI Neonatal Convencional e a UCI Neonatal Canguru. Dos 15 novos leitos, dez serão destinados ao modelo convencional e cinco ao modelo canguru.