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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 16:07

CSG alerta que 979 mil tarifas do Free Flow na Serra Gaúcha seguem em aberto

Valores podem ser consultados no site da CSG ou no app CNH do Brasil

Valores podem ser consultados no site da CSG ou no app CNH do Brasil

Gus Wanderly/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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A Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) alerta que cerca de 979 mil tarifas de pedágio eletrônico Free Flow ainda precisam ser regularizadas. O prazo para aproveitar o período de transição termina em 16 de novembro. A partir do dia 17 de novembro deste ano, multas decorrentes de tarifas não pagas (R$ 195,23 e 5 pontos na carteira) voltam a vigorar, conforme as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
A Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) alerta que cerca de 979 mil tarifas de pedágio eletrônico Free Flow ainda precisam ser regularizadas. O prazo para aproveitar o período de transição termina em 16 de novembro. A partir do dia 17 de novembro deste ano, multas decorrentes de tarifas não pagas (R$ 195,23 e 5 pontos na carteira) voltam a vigorar, conforme as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
A medida, prevista na Deliberação Contran nº 277, de 26 de março de 2026, suspendeu temporariamente a aplicação de multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por falta de pagamento do pedágio eletrônico no país. Para cancelar as multas geradas desde o início da operação do Free Flow, os motoristas precisam quitar todas as tarifas do pedágio eletrônico pendentes. A partir de 17 de novembro, as multas suspensas voltam a ter validade para quem não regularizar os débitos.
A concessionária também chamou a atenção às passagens mais recentes, desde 17 de outubro, os motoristas devem acompanhar as tarifas geradas pelas passagens nos pórticos do Free Flow e realizar o pagamento em até 30 dias após cada passagem. Esse prazo regulamentar volta a ser válido, independente do período de transição. Caso a tarifa não seja paga dentro deste prazo, o motorista fica sujeito à autuação (R$ 195,23 e 5 pontos na carteira).
O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, reforça que a arrecadação do pedágio é fundamental para dar continuidade aos investimentos previstos no contrato de concessão. “Os valores arrecadados são destinados à continuidade das obras, à conservação e à manutenção das rodovias, garantindo melhores condições de infraestrutura e segurança para quem utiliza esses trechos”, destaca.
A concessionária ampliou ainda mais os recursos tecnológicos e os canais de informação para facilitar a consulta e o pagamento das tarifas. Os motoristas podem verificar as passagens e regularizar os débitos pelos canais oficiais da CSG, incluindo o site e o aplicativo da concessionária. Além disso, a integração com o aplicativo CNH do Brasil permite consultar passagens registradas nos sistemas integrados e direciona o usuário ao canal responsável pelo pagamento.
A orientação da concessionária é que os clientes consultem regularmente a existência de tarifas em aberto e utilizem os canais oficiais para efetuar o pagamento, evitando pendências e o retorno das multas. Os pórticos estão localizados em Ipê: ERS-(122 km 151); Antônio Prado (ERS-122 km 108); Farroupilha: (ERS-122 km 45); São Sebastião do Caí (ERS-122) km 4, Carlos Barbosa: (ERS-446 km 6) e Capela de Santana (ERS-240, km 30)

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