CSG alerta que 979 mil tarifas do Free Flow na Serra Gaúcha seguem em aberto

A Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) alerta que cerca de 979 mil tarifas de pedágio eletrônico Free Flow ainda precisam ser regularizadas. O prazo para aproveitar o período de transição termina em 16 de novembro. A partir do dia 17 de novembro deste ano, multas decorrentes de tarifas não pagas (R$ 195,23 e 5 pontos na carteira) voltam a vigorar, conforme as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
A medida, prevista na Deliberação Contran nº 277, de 26 de março de 2026, suspendeu temporariamente a aplicação de multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por falta de pagamento do pedágio eletrônico no país. Para cancelar as multas geradas desde o início da operação do Free Flow, os motoristas precisam quitar todas as tarifas do pedágio eletrônico pendentes. A partir de 17 de novembro, as multas suspensas voltam a ter validade para quem não regularizar os débitos.
A concessionária também chamou a atenção às passagens mais recentes, desde 17 de outubro, os motoristas devem acompanhar as tarifas geradas pelas passagens nos pórticos do Free Flow e realizar o pagamento em até 30 dias após cada passagem. Esse prazo regulamentar volta a ser válido, independente do período de transição. Caso a tarifa não seja paga dentro deste prazo, o motorista fica sujeito à autuação (R$ 195,23 e 5 pontos na carteira).
O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, reforça que a arrecadação do pedágio é fundamental para dar continuidade aos investimentos previstos no contrato de concessão. “Os valores arrecadados são destinados à continuidade das obras, à conservação e à manutenção das rodovias, garantindo melhores condições de infraestrutura e segurança para quem utiliza esses trechos”, destaca.
A concessionária ampliou ainda mais os recursos tecnológicos e os canais de informação para facilitar a consulta e o pagamento das tarifas. Os motoristas podem verificar as passagens e regularizar os débitos pelos canais oficiais da CSG, incluindo o site e o aplicativo da concessionária. Além disso, a integração com o aplicativo CNH do Brasil permite consultar passagens registradas
nos sistemas integrados e direciona o usuário ao canal responsável pelo pagamento.
A orientação da concessionária é que os clientes consultem regularmente a existência de tarifas em aberto e utilizem os canais oficiais para efetuar o pagamento, evitando pendências e o retorno das multas. Os pórticos estão localizados em Ipê: ERS-(122 km 151); Antônio Prado (ERS-122 km 108); Farroupilha: (ERS-122 km 45); São Sebastião do Caí (ERS-122) km 4, Carlos Barbosa: (ERS-446 km 6) e Capela de Santana (ERS-240, km 30)