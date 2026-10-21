Festival de Grafitti em Passo Fundo abre inscrições para artistas

O Frost Walls Festival de Graffiti está com inscrições abertas até 27 de outubro em Passo Fundo. Neste ano, o evento vai levar os murais para as paredes da Escola Estadual de Educação Básica Nicolau de Araújo Vergueiro (EENAV).
Nas edições anteriores, grafiteiros de todo Brasil e de outros países, pintaram os muros do Centro de Apoio do Hospital São Vicente de Paulo, escolas municipais e outros pontos da cidade. Podem participar da seleção artistas nacionais e internacionais com atuação no graffiti, muralismo e demais artes urbanas.
O evento vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de novembro e tem como tema da edição Literatura e Matérias Escolares. Com esta temática, o Frost Walls propõe conectar o graffiti à leitura e ao universo escolar, incentivando um olhar criativo sobre os livros, as palavras e as possibilidades que surgem a partir deles.
O idealizador e produtor do festival, Gabriel França de Moura, destaca a expansão do evento e a expectativa para esta edição. “A cada edição, tivemos mais inscrições vindas de várias partes do globo e recebemos artistas de diversos estados. Estamos com uma grande expectativa para mais uma edição no centro da cidade, em um local histórico que faz parte da vida e da paisagem urbana do nosso município”, comenta.
Além da pintura dos muros, no dia 28 acontece o Ruas com Arte, evento voltado ao público geral, com feira de artes, atividades, apresentações musicais, competições esportivas, praça de alimentação e atividades interativas como concurso de cosplay e batalha de rimas.
Os artistas selecionados para pinturas dos murais terão 50 vagas disponíveis. Os selecionados levarão sua arte para as paredes da EENAV. Como apoio, o evento fornecerá materiais de pintura e a infraestrutura necessária para a realização das intervenções artísticas.
O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de outubro de 2026, no perfil @frost.walls, no Instagram, com a relação dos artistas selecionados e dos suplentes, seguindo a ordem de classificação
O Frost Walls Festival de Graffiti está com inscrições abertas até 27 de outubro em Passo Fundo. Neste ano, o evento vai levar os murais para as paredes da Escola Estadual de Educação Básica Nicolau de Araújo Vergueiro (EENAV).
Nas edições anteriores, grafiteiros de todo Brasil e de outros países, pintaram os muros do Centro de Apoio do Hospital São Vicente de Paulo, escolas municipais e outros pontos da cidade. Podem participar da seleção artistas nacionais e internacionais com atuação no graffiti, muralismo e demais artes urbanas.
O evento vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de novembro e tem como tema da edição Literatura e Matérias Escolares. Com esta temática, o Frost Walls propõe conectar o graffiti à leitura e ao universo escolar, incentivando um olhar criativo sobre os livros, as palavras e as possibilidades que surgem a partir deles.
O idealizador e produtor do festival, Gabriel França de Moura, destaca a expansão do evento e a expectativa para esta edição. “A cada edição, tivemos mais inscrições vindas de várias partes do globo e recebemos artistas de diversos estados. Estamos com uma grande expectativa para mais uma edição no centro da cidade, em um local histórico que faz parte da vida e da paisagem urbana do nosso município”, comenta.
Além da pintura dos muros, no dia 28 acontece o Ruas com Arte, evento voltado ao público geral, com feira de artes, atividades, apresentações musicais, competições esportivas, praça de alimentação e atividades interativas como concurso de cosplay e batalha de rimas.
Os artistas selecionados para pinturas dos murais terão 50 vagas disponíveis. Os selecionados levarão sua arte para as paredes da EENAV. Como apoio, o evento fornecerá materiais de pintura e a infraestrutura necessária para a realização das intervenções artísticas.
O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de outubro de 2026, no perfil @frost.walls, no Instagram, com a relação dos artistas selecionados e dos suplentes, seguindo a ordem de classificação