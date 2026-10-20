Círculo Saúde vai inaugurar central de especialidades em Bom Princípio

Clientes do Círculo Saúde no Vale do Caí vão poder ser atendidos mais perto de casa. Com um investimento de R$ 5 milhões, a instituição está construindo em Bom Princípio uma central de saúde que reunirá dezenas de especialistas e serviços parceiros em um único endereço, com conclusão prevista para o início de dezembro.
Atualmente, muitas especialidades médicas têm pouca ou nenhuma oferta de vagas nos municípios do interior, o que leva muitos beneficiários a se deslocarem até cidades maiores para fazer consultas e acompanhamentos. A nova unidade quer encurtar esse caminho e tornar mais acessível o cuidado especializado e preventivo, que depende de consultas regulares. Em Bom Princípio, haverá serviços básicos e especializados, como nutricionista, psicólogo, clínico geral, cardiologista, ginecologista, pediatra, atendimento ao TEA, e atenderá particular, planos da Círculo e outros convênios.
“Com o atendimento perto de casa, fica mais fácil manter as consultas de rotina, acompanhar um tratamento e cuidar da saúde antes que um problema se agrave”, afirma Leno Almeida, diretor de Negócios e Saúde do Círculo Saúde.
Além das consultas em diferentes especialidades médicas e de saúde, o espaço poderá receber parceiros como laboratórios e clínicas e vai abrigar a estrutura administrativa e o atendimento aos clientes do Círculo Saúde. A rede se completa com a parceria do Hospital Pedro Canísio, de Bom Princípio.
Com a proposta de ser o maior centro de saúde da região, a unidade fica às margens da ERS-122, no bairro Jardim do Vale. O investimento integra o projeto de expansão da abrangência e cobertura do plano de saúde, que atua em mais de 100 cidades no Rio Grande do Sul.
Clientes do Círculo Saúde no Vale do Caí vão poder ser atendidos mais perto de casa. Com um investimento de R$ 5 milhões, a instituição está construindo em Bom Princípio uma central de saúde que reunirá dezenas de especialistas e serviços parceiros em um único endereço, com conclusão prevista para o início de dezembro.
Atualmente, muitas especialidades médicas têm pouca ou nenhuma oferta de vagas nos municípios do interior, o que leva muitos beneficiários a se deslocarem até cidades maiores para fazer consultas e acompanhamentos. A nova unidade quer encurtar esse caminho e tornar mais acessível o cuidado especializado e preventivo, que depende de consultas regulares. Em Bom Princípio, haverá serviços básicos e especializados, como nutricionista, psicólogo, clínico geral, cardiologista, ginecologista, pediatra, atendimento ao TEA, e atenderá particular, planos da Círculo e outros convênios.
“Com o atendimento perto de casa, fica mais fácil manter as consultas de rotina, acompanhar um tratamento e cuidar da saúde antes que um problema se agrave”, afirma Leno Almeida, diretor de Negócios e Saúde do Círculo Saúde.
Além das consultas em diferentes especialidades médicas e de saúde, o espaço poderá receber parceiros como laboratórios e clínicas e vai abrigar a estrutura administrativa e o atendimento aos clientes do Círculo Saúde. A rede se completa com a parceria do Hospital Pedro Canísio, de Bom Princípio.
Com a proposta de ser o maior centro de saúde da região, a unidade fica às margens da ERS-122, no bairro Jardim do Vale. O investimento integra o projeto de expansão da abrangência e cobertura do plano de saúde, que atua em mais de 100 cidades no Rio Grande do Sul.