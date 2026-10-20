Biblioteca Pública de Lajeado realiza digitalização do acervo

A iniciativa é resultado de convênio firmado entre a administração municipal e a Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Após mais de um ano de trabalho, parte da documentação histórica que se encontra sob a guarda do Arquivo Municipal de Lajeado está digitalizada e disponível para consulta pública.
Entre os materiais estão fotografias que registram diferentes períodos da história de Lajeado, com imagens da cidade, eventos e personalidades. O acervo digitalizado também contempla livros códices que preservam importantes registros administrativos e sociais do município.
Os documentos incluem registros de atos da Intendência, matrículas escolares, transferências de terras, termos de compromisso de funcionários, entre outros conteúdos que ajudam a compreender diferentes momentos da formação e do desenvolvimento de Lajeado. O trabalho de digitalização foi realizado pela (Univates) e envolve o tratamento e a conversão dos documentos para o formato digital.