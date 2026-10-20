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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 00:30

Biblioteca Pública de Lajeado realiza digitalização do acervo

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Jornal Cidades
Preservar a memória de Lajeado e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso da comunidade a documentos históricos do município, esse é o objetivo do projeto “Fomentar a preservação do acervo cultural da Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan”, que já digitalizou 324 fotografias e 450 livros códices.
A iniciativa é resultado de convênio firmado entre a administração municipal e a Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Após mais de um ano de trabalho, parte da documentação histórica que se encontra sob a guarda do Arquivo Municipal de Lajeado está digitalizada e disponível para consulta pública.
Entre os materiais estão fotografias que registram diferentes períodos da história de Lajeado, com imagens da cidade, eventos e personalidades. O acervo digitalizado também contempla livros códices que preservam importantes registros administrativos e sociais do município.
Os documentos incluem registros de atos da Intendência, matrículas escolares, transferências de terras, termos de compromisso de funcionários, entre outros conteúdos que ajudam a compreender diferentes momentos da formação e do desenvolvimento de Lajeado. O trabalho de digitalização foi realizado pela (Univates) e envolve o tratamento e a conversão dos documentos para o formato digital.
Preservar a memória de Lajeado e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso da comunidade a documentos históricos do município, esse é o objetivo do projeto “Fomentar a preservação do acervo cultural da Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan”, que já digitalizou 324 fotografias e 450 livros códices.
A iniciativa é resultado de convênio firmado entre a administração municipal e a Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Após mais de um ano de trabalho, parte da documentação histórica que se encontra sob a guarda do Arquivo Municipal de Lajeado está digitalizada e disponível para consulta pública.
Entre os materiais estão fotografias que registram diferentes períodos da história de Lajeado, com imagens da cidade, eventos e personalidades. O acervo digitalizado também contempla livros códices que preservam importantes registros administrativos e sociais do município.
Os documentos incluem registros de atos da Intendência, matrículas escolares, transferências de terras, termos de compromisso de funcionários, entre outros conteúdos que ajudam a compreender diferentes momentos da formação e do desenvolvimento de Lajeado. O trabalho de digitalização foi realizado pela (Univates) e envolve o tratamento e a conversão dos documentos para o formato digital.

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