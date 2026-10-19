Nova empresa assume frota de ônibus em Passo Fundo por 20 anos

A prefeitura de Passo Fundo e a Coleurb Coletivo Urbano Ltda. assinaram o contrato da nova concessão do transporte coletivo urbano do município. O acordo estabelece as condições para a operação do sistema pelos próximos 20 anos e prevê melhorias na frota, na acessibilidade, na segurança e no acompanhamento da qualidade do serviço. A nova etapa também marca a saída da Codepas da operação do transporte coletivo.
A Coleurb foi a única empresa a apresentar proposta na licitação, cuja abertura ocorreu em agosto. O edital prevê renovação da frota, limite de idade para os veículos, acessibilidade em todos os ônibus, monitoramento por câmeras, GPS, bilhetagem eletrônica integrada, implantação gradativa de ar-condicionado e indicadores de desempenho para avaliar a qualidade do serviço. A prefeitura também ampliará o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações previstas no contrato.
O novo contrato prevê obrigações que exigem investimentos e adaptações operacionais.
O diretor da Coleurb, Carlos Henrique Pereira, considera a assinatura um marco para o município e destaca que o contrato oferece maior segurança para os investimentos necessários à modernização do sistema. “É um marco para a cidade, uma coisa esperada por todo mundo durante muito tempo. Para nós, é muito importante porque temos a oportunidade de ter maior segurança em relação aos investimentos a serem feitos”, afirma.
Entre as melhorias, Pereira destaca a substituição dos equipamentos de bilhetagem por tecnologia de última geração, que permitirá o pagamento da passagem por Pix e por cartões de crédito e débito diretamente nos ônibus. Segundo ele, a mudança também deverá reduzir a circulação de dinheiro em espécie dentro dos veículos, ampliando a segurança para passageiros e trabalhadores.
Os novos equipamentos permitirão ainda o controle das gratuidades por biometria facial. A instalação de câmeras de monitoramento em todos os veículos também está prevista no contrato. Outro investimento importante será a renovação de aproximadamente 70 ônibus, número que representa cerca de 60% da frota.
A prefeitura de Passo Fundo e a Coleurb Coletivo Urbano Ltda. assinaram o contrato da nova concessão do transporte coletivo urbano do município. O acordo estabelece as condições para a operação do sistema pelos próximos 20 anos e prevê melhorias na frota, na acessibilidade, na segurança e no acompanhamento da qualidade do serviço. A nova etapa também marca a saída da Codepas da operação do transporte coletivo.
A Coleurb foi a única empresa a apresentar proposta na licitação, cuja abertura ocorreu em agosto. O edital prevê renovação da frota, limite de idade para os veículos, acessibilidade em todos os ônibus, monitoramento por câmeras, GPS, bilhetagem eletrônica integrada, implantação gradativa de ar-condicionado e indicadores de desempenho para avaliar a qualidade do serviço. A prefeitura também ampliará o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações previstas no contrato.
O novo contrato prevê obrigações que exigem investimentos e adaptações operacionais.
O diretor da Coleurb, Carlos Henrique Pereira, considera a assinatura um marco para o município e destaca que o contrato oferece maior segurança para os investimentos necessários à modernização do sistema. “É um marco para a cidade, uma coisa esperada por todo mundo durante muito tempo. Para nós, é muito importante porque temos a oportunidade de ter maior segurança em relação aos investimentos a serem feitos”, afirma.
Entre as melhorias, Pereira destaca a substituição dos equipamentos de bilhetagem por tecnologia de última geração, que permitirá o pagamento da passagem por Pix e por cartões de crédito e débito diretamente nos ônibus. Segundo ele, a mudança também deverá reduzir a circulação de dinheiro em espécie dentro dos veículos, ampliando a segurança para passageiros e trabalhadores.
Os novos equipamentos permitirão ainda o controle das gratuidades por biometria facial. A instalação de câmeras de monitoramento em todos os veículos também está prevista no contrato. Outro investimento importante será a renovação de aproximadamente 70 ônibus, número que representa cerca de 60% da frota.