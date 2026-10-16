Uruguaiana recebeu 50 mil turistas a partir de eventos esportivos

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, mais de 50 mil turistas vieram a Uruguaiana em 2026 motivados por modalidades esportivas. Entre eles estão atletas, equipes técnicas e familiares que acompanham as competições. O movimento mostra como o esporte vem ampliando a circulação de visitantes e o movimento de diferentes setores da economia local.
O calendário esportivo reúne campeonatos e jogos de ligas, além de partidas da Associação Esportiva Uruguaianense, a AEU, e da Celemaster. As equipes representam Uruguaiana em competições estaduais e recebem adversários e torcedores no Ginásio Municipal Gilberto Oscar Miranda Schmitt.
As corridas de rua também atraem participantes de diferentes cidades e países. Em outubro, a 29ª Meia Maratona Internacional reuniu 1.100 atletas do Brasil, da Argentina e do Uruguai. A programação contou com percursos de 21,1 quilômetros, 10 quilômetros e 5,5 quilômetros.
Torneios de lutas, como jiu-jítsu, karatê e boxe ampliam esse calendário. Em junho, uma etapa do Circuito Extremo Oeste de Jiu-Jitsu trouxe 362 atletas de nove municípios. Em maio deste ano, a 5ª Copa Internacional de Karatê reuniu mais de 200 pessoas, entre competidores, familiares e torcedores. Já o campeonato sul-americano de lutas recebeu 230 atletas de seis países.
O torneio de câmbio também integrou a programação esportiva de 2026. A modalidade é uma versão adaptada do vôlei, voltada principalmente a pessoas com 50 anos ou mais. A quinta edição reuniu cerca de 240 atletas, distribuídos em 16 equipes de oito cidades gaúchas.
Para aumentar esse número, a prefeitura vê o turismo esportivo aquático como possibilidade. Caiaque, pesca esportiva, stand up paddle, jet ski, catamarã e banana boat estão entre as modalidades em estudo. A avaliação deverá considerar estrutura de atendimento, segurança, autorizações necessárias e condições adequadas para o uso dos espaços. “Uruguaiana já recebe competições de diferentes modalidades, e esse potencial pode crescer com planejamento e apoio às entidades esportivas. ”, afirma o secretário municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, Antonio Carlos Gomes.