Restauro de prédio antigo em Caxias do Sul tem seis interessados

A prefeitura de Caxias do Sul informou que a licitação para o restauro e modernização do prédio histórico que abrigou a sede social do Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, localizado junto à Praça Duque de Caxias, no bairro Galópolis, teve seis empresas participando da disputa. O projeto prevê investimento de mais de R$ 4 milhões (R$ 2 milhões do Estado e R$ 2 milhões de contrapartida do município) e representa um importante passo para a preservação do patrimônio e o fortalecimento turístico e cultural da região.
O imóvel integra um dos mais importantes conjuntos históricos de Galópolis, região colonizada por imigrantes italianos no final do século XIX e que teve sua identidade fortemente consolidada a partir do desenvolvimento da indústria têxtil. A preservação do prédio contribui para manter viva uma parte significativa da história econômica, social e cultural de Caxias do Sul.
Com o processo de restauro e modernização, o imóvel ganhará uma nova função, preservando seu valor histórico e, ao mesmo tempo, preparando a estrutura para novos usos. Após a conclusão das intervenções, o espaço deverá receber atividades voltadas ao turismo, à cultura, à gastronomia, aos serviços e ao entretenimento.
A iniciativa busca ampliar e diversificar a oferta de experiências em Galópolis, criando novas possibilidades para moradores e visitantes e valorizando os atrativos já existentes na região. A proposta também contribui para integrar preservação histórica e desenvolvimento turístico, dando novo uso a um patrimônio representativo da comunidade, fortalecendo o local como destino turístico, cultural e histórico, estimulando a circulação de visitantes.