Viamão recebe campeonato internacional de Beach Tennis

O interior do Rio Grande do Sul terá uma agenda diversificada de eventos entre o fim de outubro e o início de novembro. A programação reúne feiras científicas, competições esportivas internacionais, atrações natalinas e festas tradicionais que valorizam a gastronomia e a cultura regional. De Novo Hamburgo a Turuçu, as opções incluem atividades para diferentes públicos, com iniciativas voltadas à pesquisa estudantil, ao turismo, ao lazer e à valorização das tradições locais. Confira abaixo a agenda cultural dos dias 26 de outubro a primeiro de novembro.
Novo Hamburgo | MOSTRATEC-Liberato
A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato na cidade de Novo Hamburgo reúne estudantes com apresentação de projetos desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento, da Educação Infantil ao Ensino Médio e à educação profissional técnica. A feira acontece de 26 a 30 de outubro, na Fenac, das 13h30 às 21h, aberta para visitação gratuita. A programação inclui exposição científica, atividades de robótica educacional e eventos integrados, como o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (SIET). A feira recebe participantes brasileiros e estrangeiros e é considerada uma das principais vitrines de pesquisa estudantil da América Latina.
Viamão | Mundial de Beach Tennis BT 400 Sul Special Cup
De 27 de outubro ao dia primeiro de novembro, Viamão recebe uma etapa internacional de beach tennis, modalidade praticada em quadras de areia que combina elementos do tênis e do vôlei de praia. O torneio está previsto para reunir atletas profissionais e amadores, com participação de nomes do circuito internacional. Além dos jogos, os ingressos também garantem acesso a área com food trucks, recreação infantil e apresentações culturais. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores variados, entre R$60,00 e R$600,00. Na edição de 2025, o torneio recebeu cerca de mil competidores e público superior a 10 mil pessoas.
Tavares | 17º Festival Brasileiro das Aves Migratórias
O 17º Festival Brasileiro das Aves Migratórias celebra a biodiversidade do Parque Nacional da Lagoa do Peixe e os 40 anos da unidade de conservação. A programação reúne observação de aves, saídas de campo, palestras, oficinas, educação ambiental, pesquisadores e universidades, além de artesanato e apresentações culturais. O evento acontece dos dias 29 a 31 de outubro, com destaque para sábado, quando será realizado o 3º Pedal Caminho das Aves e a 1ª Corrida Caminho das Aves, com saída às 7h da Praça Central.
Canela | Sonho de Natal
A partir do dia 30 de outubro, Canela abre a temporada de festas de fim de ano com o Sonho de Natal, evento que transforma a cidade em um cenário temático, com iluminação, decoração e atrações natalinas. A programação é voltada a famílias e turistas e inclui atividades gratuitas em espaços públicos, além de espetáculos e apresentações. A abertura oficial do evento acontece na sexta, 30, às 20h30, com a descida do Papai Noel das torres da Igreja de Pedra. A programação segue até o dia 10 de janeiro, com a exibição do espetáculo “Presépio Vivo” em frente à Igreja de Pedra.
Agudo | 28ª Festa do Moranguinho e da Cuca
Neste final de semana, de 30 de outubro a primeiro de novembro, Agudo recebe a tradicional Festa do Moranguinho e da Cuca, celebração que valoriza a produção de morangos, a gastronomia colonial e as tradições culturais da região central do estado. O evento já está em sua 28ª edição e sua programação inclui a ExpoMorango, feira de comércio, indústria, artesanato e agricultura familiar, além de apresentações musicais, grupos de dança alemã e o tradicional Concurso de Cucas. Com entrada gratuita, a feira acontece no Ginásio Municipal de Agudo.
Turuçu | 11ª Festa do Morango e da Pimenta
De 31 de outubro a primeiro de novembro, Turuçu promove mais uma edição da Festa do Morango e da Pimenta. Durante os dois dias, o público poderá aproveitar atrações musicais, apresentações culturais, gastronomia regional e uma feira com produtos da agricultura familiar e do comércio. A programação também prevê café colonial, churrasco, food trucks e pratos preparados com morango e pimenta. Entre as atividades tradicionais estão os torneios de pife e Schafskopf, jogo de cartas de origem germânica. O evento é realizado no Centro de Eventos de Turuçu, com abertura às 9h e ingressos a partir de R$15,00.
Planalto | Encontro e Exposição de Veículos Antigos e Clássicos
Em Planalto, nos dias 31 de outubro e primeiro de novembro, será realizado um encontro de veículos antigos. O evento reúne colecionadores, clubes automotivos e entusiastas para apresentar veículos antigos e clássicos de diferentes épocas. A exposição tem entrada liberada para visitantes e acontece no Salão Paroquial e na Rua General Osório. Para quem busca expor seu veículo, é cobrada uma taxa de R$50,00 e os primeiros 200 inscritos ganham brindes. O evento também conta com passeio de mini fusca e apresentações musicais.