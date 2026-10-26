Viamão recebe campeonato internacional de Beach Tennis

O interior do Rio Grande do Sul terá uma agenda diversificada de eventos entre o fim de outubro e o início de novembro. A programação reúne feiras científicas, competições esportivas internacionais, atrações natalinas e festas tradicionais que valorizam a gastronomia e a cultura regional. De Novo Hamburgo a Turuçu, as opções incluem atividades para diferentes públicos, com iniciativas voltadas à pesquisa estudantil, ao turismo, ao lazer e à valorização das tradições locais. Confira abaixo a agenda cultural dos dias 26 de outubro a primeiro de novembro.

Novo Hamburgo | MOSTRATEC-Liberato





Mostra conta com a participação de estudantes e terá visitação gratuita Prefeitura de Novo Hamburgo/Divulgação/Cidades

A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato na cidade de Novo Hamburgo reúne estudantes com apresentação de projetos desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento, da Educação Infantil ao Ensino Médio e à educação profissional técnica. A feira acontece de 26 a 30 de outubro, na Fenac, das 13h30 às 21h, aberta para visitação gratuita. A programação inclui exposição científica, atividades de robótica educacional e eventos integrados, como o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (SIET). A feira recebe participantes brasileiros e estrangeiros e é considerada uma das principais vitrines de pesquisa estudantil da América Latina.

Viamão | Mundial de Beach Tennis BT 400 Sul Special Cup





Na edição de 2025, o torneio recebeu cerca de mil competidores e público superior a 10 mil pessoas Sul Special Cup/Divulgação/Cidades

De 27 de outubro ao dia primeiro de novembro, Viamão recebe uma etapa internacional de beach tennis, modalidade praticada em quadras de areia que combina elementos do tênis e do vôlei de praia. O torneio está previsto para reunir atletas profissionais e amadores, com participação de nomes do circuito internacional. Além dos jogos, os ingressos também garantem acesso a área com food trucks, recreação infantil e apresentações culturais. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores variados, entre R$60,00 e R$600,00. Na edição de 2025, o torneio recebeu cerca de mil competidores e público superior a 10 mil pessoas.

Tavares | 17º Festival Brasileiro das Aves Migratórias





Festival celebra a biodiversidade do Parque Nacional da Lagoa do Peixe e os 40 anos da unidade de conservação Roteiro Lagoa do Peixe/Divulgação/Cidades

O 17º Festival Brasileiro das Aves Migratórias celebra a biodiversidade do Parque Nacional da Lagoa do Peixe e os 40 anos da unidade de conservação. A programação reúne observação de aves, saídas de campo, palestras, oficinas, educação ambiental, pesquisadores e universidades, além de artesanato e apresentações culturais. O evento acontece dos dias 29 a 31 de outubro, com destaque para sábado, quando será realizado o 3º Pedal Caminho das Aves e a 1ª Corrida Caminho das Aves, com saída às 7h da Praça Central.

Canela | Sonho de Natal





Abertura da temporada de natal em Canela acontece com a descida do papai noel da Igreja de Pedra Lucas Dias/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A partir do dia 30 de outubro, Canela abre a temporada de festas de fim de ano com o Sonho de Natal, evento que transforma a cidade em um cenário temático, com iluminação, decoração e atrações natalinas. A programação é voltada a famílias e turistas e inclui atividades gratuitas em espaços públicos, além de espetáculos e apresentações. A abertura oficial do evento acontece na sexta, 30, às 20h30, com a descida do Papai Noel das torres da Igreja de Pedra. A programação segue até o dia 10 de janeiro, com a exibição do espetáculo “Presépio Vivo” em frente à Igreja de Pedra.

Agudo | 28ª Festa do Moranguinho e da Cuca





Com entrada gratuita, a feira acontece no Ginásio Municipal de Agudo. Prefeitura de Agudo/Divulgação/Cidades

Neste final de semana, de 30 de outubro a primeiro de novembro, Agudo recebe a tradicional Festa do Moranguinho e da Cuca, celebração que valoriza a produção de morangos, a gastronomia colonial e as tradições culturais da região central do estado. O evento já está em sua 28ª edição e sua programação inclui a ExpoMorango, feira de comércio, indústria, artesanato e agricultura familiar, além de apresentações musicais, grupos de dança alemã e o tradicional Concurso de Cucas. Com entrada gratuita, a feira acontece no Ginásio Municipal de Agudo.

Turuçu | 11ª Festa do Morango e da Pimenta





Evento acontece de 31 de outubro a primeiro de novembro, em Turuçu Festa do Morango e da Pimenta/Reprodução/Cidades

De 31 de outubro a primeiro de novembro, Turuçu promove mais uma edição da Festa do Morango e da Pimenta. Durante os dois dias, o público poderá aproveitar atrações musicais, apresentações culturais, gastronomia regional e uma feira com produtos da agricultura familiar e do comércio. A programação também prevê café colonial, churrasco, food trucks e pratos preparados com morango e pimenta. Entre as atividades tradicionais estão os torneios de pife e Schafskopf, jogo de cartas de origem germânica. O evento é realizado no Centro de Eventos de Turuçu, com abertura às 9h e ingressos a partir de R$15,00.

Planalto | Encontro e Exposição de Veículos Antigos e Clássicos





Evento tem entrda gratuita para visitantes e, além de exposição de veículos, conta com passeio de mini fusca Clássicos de Planalto/Reprodução/Cidades

Em Planalto, nos dias 31 de outubro e primeiro de novembro, será realizado um encontro de veículos antigos. O evento reúne colecionadores, clubes automotivos e entusiastas para apresentar veículos antigos e clássicos de diferentes épocas. A exposição tem entrada liberada para visitantes e acontece no Salão Paroquial e na Rua General Osório. Para quem busca expor seu veículo, é cobrada uma taxa de R$50,00 e os primeiros 200 inscritos ganham brindes. O evento também conta com passeio de mini fusca e apresentações musicais.