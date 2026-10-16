Operação Poste Limpo retira duas toneladas de fios em Taquara

A terceira etapa da Operação Poste Limpo em Taquara, realizada na quarta-feira (14), resultou na retirada de aproximadamente 400 quilos de fios, cabos e outros materiais dos postes de Taquara. Desta vez, a força-tarefa atuou na rua Marechal Floriano, a partir da esquina com a avenida Sebastião Amoretti, dando continuidade ao trabalho de limpeza e organização da rede aérea do Município.
Com o material recolhido nesta nova etapa, a operação já soma aproximadamente 1,9 tonelada de fios e cabos retirados dos postes da cidade. Na primeira ação, realizada na rua Júlio de Castilhos, foram removidos cerca de 500 quilos de materiais. Já na segunda etapa, na rua Pinheiro Machado, o volume ultrapassou uma tonelada.
Além da retirada dos cabos sem utilização, as equipes também trabalham na organização da fiação ativa, buscando reduzir a quantidade de fios soltos e melhorar a disposição dos materiais nos postes.
Para aprimorar esse trabalho, a prefeitura de Taquara adquiriu uma vara de amarração, equipamento que será utilizado na manutenção e organização da rede aérea. A ferramenta permite agrupar e amarrar os cabos que permanecem em utilização, deixando a fiação mais compacta e organizada. Dessa forma, além de melhorar a disposição dos fios, o procedimento contribui para reduzir a poluição visual causada pelo excesso de cabos suspensos nos postes.
A previsão é de que a Operação Poste Limpo continue sendo realizada mensalmente, avançando gradativamente para outras ruas e regiões de Taquara, com o objetivo de proporcionar mais segurança, organização e melhores condições aos espaços urbanos.
A terceira etapa da Operação Poste Limpo em Taquara, realizada na quarta-feira (14), resultou na retirada de aproximadamente 400 quilos de fios, cabos e outros materiais dos postes de Taquara. Desta vez, a força-tarefa atuou na rua Marechal Floriano, a partir da esquina com a avenida Sebastião Amoretti, dando continuidade ao trabalho de limpeza e organização da rede aérea do Município.
Com o material recolhido nesta nova etapa, a operação já soma aproximadamente 1,9 tonelada de fios e cabos retirados dos postes da cidade. Na primeira ação, realizada na rua Júlio de Castilhos, foram removidos cerca de 500 quilos de materiais. Já na segunda etapa, na rua Pinheiro Machado, o volume ultrapassou uma tonelada.
Além da retirada dos cabos sem utilização, as equipes também trabalham na organização da fiação ativa, buscando reduzir a quantidade de fios soltos e melhorar a disposição dos materiais nos postes.
Para aprimorar esse trabalho, a prefeitura de Taquara adquiriu uma vara de amarração, equipamento que será utilizado na manutenção e organização da rede aérea. A ferramenta permite agrupar e amarrar os cabos que permanecem em utilização, deixando a fiação mais compacta e organizada. Dessa forma, além de melhorar a disposição dos fios, o procedimento contribui para reduzir a poluição visual causada pelo excesso de cabos suspensos nos postes.
A previsão é de que a Operação Poste Limpo continue sendo realizada mensalmente, avançando gradativamente para outras ruas e regiões de Taquara, com o objetivo de proporcionar mais segurança, organização e melhores condições aos espaços urbanos.