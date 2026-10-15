Passo Fundo anuncia a criação de um terceiro Distrito Industrial

A prefeitura de Passo Fundo lançou, nesta quinta-feira (15), o projeto do terceiro Distrito Industrial do município. Com aproximadamente 65,91 hectares, cerca de 659 mil metros quadrados, a área, situada na BR-285, km 291 - São José, será o maior distrito industrial de Passo Fundo em extensão territorial, ampliando a capacidade do município de receber novos empreendimentos e favorecer a expansão de empresas já instaladas.
O Distrito Industrial Norte - Invernadinha já não dispõe de lotes para novos empreendimentos. Já o Distrito Industrial Paulo Rossato, localizado no bairro Valinhos, conta com 36 empresas instaladas e está próximo de atingir sua capacidade máxima. Nesse cenário, a implantação do terceiro distrito representa uma nova etapa da política municipal de desenvolvimento econômico.
A proposta preliminar prevê aproximadamente 36,1 hectares destinados diretamente às atividades industriais e logísticas. O planejamento mais amplo contempla sistema viário, áreas públicas, equipamentos urbanos, condicionantes ambientais, um parque ambiental e a possibilidade de destinação de parte da área para habitação de interesse social.
A localização é um dos diferenciais do projeto. A área está próxima ao entroncamento da BR-285 com a avenida Perimetral Leste, que integra a ERS-135. A via também conecta a região ao Trevo do Ricci, junto à ERS-324, favorecendo a ligação entre importantes corredores rodoviários e criando condições para o desenvolvimento de atividades industriais e logísticas.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, ressaltou que a nova área permitirá ampliar as possibilidades de crescimento do setor produtivo e fortalecer a capacidade de Passo Fundo de receber investimentos. “O desenvolvimento industrial tem um papel importante na economia do município. Com esse projeto, buscamos ampliar a capacidade de Passo Fundo de receber novos empreendimentos, incentivar investimentos e fortalecer o setor produtivo, criando oportunidades para a cidade”, destacou.
Com a aquisição das áreas da Fundação Educacional da Criança e do Adolescente (Feca), o município passa a contar com uma nova reserva territorial estratégica para o desenvolvimento econômico. Além de ampliar a oferta de áreas para atividades industriais e logísticas, o projeto busca estruturar o crescimento da cidade e criar condições para a instalação de novos negócios nas próximas décadas.
O prefeito Pedro Almeida destacou que a iniciativa busca preparar Passo Fundo para as próximas décadas de crescimento, criando condições para atrair investimentos e ampliar as oportunidades de trabalho. “Queremos criar condições para atrair novos investimentos, fortalecer as empresas e gerar mais empregos e renda para a nossa população”, afirmou.