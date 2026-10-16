Festival do Moscatel e do Espumante ocorre em Garibaldi

A cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha, prepara um fim de tarde dedicado à gastronomia, à música e a uma de suas maiores marcas: o espumante. Neste sábado (17), a partir das 17h, a Praça da Ermida recebe a 3ª edição do Festival do Moscatel e do Espumante, evento que reúne vinícolas locais, opções gastronômicas variadas e atrações musicais em uma celebração da identidade e dos sabores do município.
Promovido pela prefeitura de Garibaldi, o festival integra o calendário de eventos da cidade e reforça sua vocação enoturística. Reconhecida como Capital Nacional do Espumante, Garibaldi mantém uma relação histórica com a produção da bebida, que representa um dos principais símbolos de sua identidade cultural e econômica.
A programação reúne seis vinícolas locais. O público poderá conhecer e degustar diferentes estilos de espumantes, entre eles Moscatel, Brut, Prosecco, Nature, Demi-Sec e Rosé, além de opções sem álcool, suco de uva, drinques e água.
A gastronomia também terá papel de destaque, com alternativas para diferentes paladares. O cardápio inclui entrecot grelhado com batata rústica, risoto caprese, hambúrguer artesanal, choripan, pizzas de diferentes sabores e doces à base de chocolate. A proposta é combinar a diversidade da culinária com os rótulos disponíveis, proporcionando uma experiência que valoriza os produtos e a tradição da região.
A trilha sonora ficará por conta da Banda Contragolpe e de Tati Freitas, em uma programação pensada para reunir moradores e visitantes em um ambiente de convivência e celebração. O evento é realizado a cada dois anos, de forma intercalada com a Fenachamp.
A cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha, prepara um fim de tarde dedicado à gastronomia, à música e a uma de suas maiores marcas: o espumante. Neste sábado (17), a partir das 17h, a Praça da Ermida recebe a 3ª edição do Festival do Moscatel e do Espumante, evento que reúne vinícolas locais, opções gastronômicas variadas e atrações musicais em uma celebração da identidade e dos sabores do município.
Promovido pela prefeitura de Garibaldi, o festival integra o calendário de eventos da cidade e reforça sua vocação enoturística. Reconhecida como Capital Nacional do Espumante, Garibaldi mantém uma relação histórica com a produção da bebida, que representa um dos principais símbolos de sua identidade cultural e econômica.
A programação reúne seis vinícolas locais. O público poderá conhecer e degustar diferentes estilos de espumantes, entre eles Moscatel, Brut, Prosecco, Nature, Demi-Sec e Rosé, além de opções sem álcool, suco de uva, drinques e água.
A gastronomia também terá papel de destaque, com alternativas para diferentes paladares. O cardápio inclui entrecot grelhado com batata rústica, risoto caprese, hambúrguer artesanal, choripan, pizzas de diferentes sabores e doces à base de chocolate. A proposta é combinar a diversidade da culinária com os rótulos disponíveis, proporcionando uma experiência que valoriza os produtos e a tradição da região.
A trilha sonora ficará por conta da Banda Contragolpe e de Tati Freitas, em uma programação pensada para reunir moradores e visitantes em um ambiente de convivência e celebração. O evento é realizado a cada dois anos, de forma intercalada com a Fenachamp.