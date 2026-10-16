Fiergs apresenta balanço de ações em Venâncio Aires

Investimentos realizados nas áreas de educação básica, contraturno tecnológico e atração e retenção de talentos no Vale do Rio Pardo foram destaques na edição do Rota Fiergs realizada nesta quinta-feira (15), em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O evento ocorreu na Sociedade Olímpica Venâncio Aires (Sova). Reunindo a diretoria da entidade, representantes de sindicatos, empresários e autoridades locais, a programação do encontro também contou com a definição de novas prioridades para o desenvolvimento regional, além de uma apresentação da Orquestra Jovem do Sesi Gravataí.
As ações desenvolvidas em resposta às prioridades de 2025 foram apresentadas pela diretora-geral do Sistema Fiergs, Ana Paula Werlang, e pelo diretor de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Claudio Gastal. Ao iniciar sua apresentação, a diretora-geral salientou a importância do diálogo para identificar as reais dores das indústrias de diferentes regiões. Também reforçou que os conselhos e comitês temáticos, bem como os especialistas da entidade, estão à disposição para prestar apoio técnico ao setor.
Em relação às demandas de infraestrutura e logística apontadas em 2025, com ênfase nas rodovias RSC-287, BR-471, RS-403 e RS-153, foi destacada a articulação institucional do Sistema FIERGS com os órgãos responsáveis, como o Departamento Nacional de Infraestrutura e Logística (Dnit). No que se refere ao transporte hidroviário, a entidade apoia institucionalmente o projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, participando de audiências públicas sobre o tema e incluindo a pauta no documento Propostas Indústria RS, que foi entregue aos candidatos das eleições deste ano.
Na sequência, foram detalhados os retornos ligados à educação e atração e retenção de talentos. O principal investimento refere-se à construção do Complexo Educacional do Sesi-RS em Santa Cruz do Sul, que atenderá mais de 900 alunos de Educação Infantil, Contraturno Tecnológico, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com cerca de R$ 33 milhões investidos, o local deve iniciar suas atividades em fevereiro de 2027.
Iniciativas como a plataforma de empregabilidade Oportunidades na Indústria (Oi) e a unidade móvel do IEL-RS também foram destacadas, bem como os dados de estudantes atendidos (mais de 2,7 mil) e de professores formados na região (mais de 1 mil), e a aderência ao projeto Hands On Bot – voltado à robótica, programação e aprendizagem prática – em cidades do Vale do Rio Pardo. Também foram destacadas iniciativas relacionadas a saúde, bem-estar, cultura e esporte.
Investimentos realizados nas áreas de educação básica, contraturno tecnológico e atração e retenção de talentos no Vale do Rio Pardo foram destaques na edição do Rota Fiergs realizada nesta quinta-feira (15), em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O evento ocorreu na Sociedade Olímpica Venâncio Aires (Sova). Reunindo a diretoria da entidade, representantes de sindicatos, empresários e autoridades locais, a programação do encontro também contou com a definição de novas prioridades para o desenvolvimento regional, além de uma apresentação da Orquestra Jovem do Sesi Gravataí.
As ações desenvolvidas em resposta às prioridades de 2025 foram apresentadas pela diretora-geral do Sistema Fiergs, Ana Paula Werlang, e pelo diretor de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Claudio Gastal. Ao iniciar sua apresentação, a diretora-geral salientou a importância do diálogo para identificar as reais dores das indústrias de diferentes regiões. Também reforçou que os conselhos e comitês temáticos, bem como os especialistas da entidade, estão à disposição para prestar apoio técnico ao setor.
Em relação às demandas de infraestrutura e logística apontadas em 2025, com ênfase nas rodovias RSC-287, BR-471, RS-403 e RS-153, foi destacada a articulação institucional do Sistema FIERGS com os órgãos responsáveis, como o Departamento Nacional de Infraestrutura e Logística (Dnit). No que se refere ao transporte hidroviário, a entidade apoia institucionalmente o projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, participando de audiências públicas sobre o tema e incluindo a pauta no documento Propostas Indústria RS, que foi entregue aos candidatos das eleições deste ano.
Na sequência, foram detalhados os retornos ligados à educação e atração e retenção de talentos. O principal investimento refere-se à construção do Complexo Educacional do Sesi-RS em Santa Cruz do Sul, que atenderá mais de 900 alunos de Educação Infantil, Contraturno Tecnológico, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com cerca de R$ 33 milhões investidos, o local deve iniciar suas atividades em fevereiro de 2027.
Iniciativas como a plataforma de empregabilidade Oportunidades na Indústria (Oi) e a unidade móvel do IEL-RS também foram destacadas, bem como os dados de estudantes atendidos (mais de 2,7 mil) e de professores formados na região (mais de 1 mil), e a aderência ao projeto Hands On Bot – voltado à robótica, programação e aprendizagem prática – em cidades do Vale do Rio Pardo. Também foram destacadas iniciativas relacionadas a saúde, bem-estar, cultura e esporte.