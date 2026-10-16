Oktoberfest de Esteio inicia venda de ingressos a partir de R$ 10

Já estão à venda os ingressos para a Oktoberfest Solidária de Esteio, evento que será realizado nos dias 29, 30 e 31 de outubro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil A entrada antecipada custa R$ 10.
Quem comprar no primeiro lote pode garantir as duas primeiras noites por R$ 10 (300 ingressos disponíveis na promoção). Na hora, a entrada custa R$ 15. Estudantes idosos pagam R$ 5 (200 ingressos disponíveis por dia para este público). O pagamento pode ser feito no pix ou em cartões de crédito com parcelamento de até seis vezes. Todo o valor arrecadado com a festa será revertido para o Centro de Bem-estar Animal (CBEA) de Esteio, que realiza importante trabalho de atendimentos de cães e gatos, entre outros animais.
As atrações confirmadas prometem animar o público que for a uma das maiores festas de origem germânica da região. No dia 29, uma quinta-feira, vai ter shows/bailes com o Musical JM e com a banda Rainha Musical e show com o DJ Hans Ancina. Na noite seguinte, as atrações serão Rogério Magrão e banda, Brilha Som e a DJ/animadora Luana Soft, personagem do humorista Marcelo Santos. No dia 31, os esteienses e visitantes vão se divertir com as bandas San Marino e La Montanara e com o performático DJ Chapeleto Maluco.
Quem chegar ao Pavilhão da Agricultura Familiar vai ser recepcionado pela bandinha típica Quebra Galho. Todas as noites, nos intervalos entre os shows, vai ter o tradicional concurso de chope em metro e, no dia 31, os também tradicionais Jogos Germânicos. A entrada deve ser feita pelo portão 7, junto à avenida Celina Kroeff. O estacionamento é gratuito.
Já estão à venda os ingressos para a Oktoberfest Solidária de Esteio, evento que será realizado nos dias 29, 30 e 31 de outubro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil A entrada antecipada custa R$ 10.
Quem comprar no primeiro lote pode garantir as duas primeiras noites por R$ 10 (300 ingressos disponíveis na promoção). Na hora, a entrada custa R$ 15. Estudantes idosos pagam R$ 5 (200 ingressos disponíveis por dia para este público). O pagamento pode ser feito no pix ou em cartões de crédito com parcelamento de até seis vezes. Todo o valor arrecadado com a festa será revertido para o Centro de Bem-estar Animal (CBEA) de Esteio, que realiza importante trabalho de atendimentos de cães e gatos, entre outros animais.
As atrações confirmadas prometem animar o público que for a uma das maiores festas de origem germânica da região. No dia 29, uma quinta-feira, vai ter shows/bailes com o Musical JM e com a banda Rainha Musical e show com o DJ Hans Ancina. Na noite seguinte, as atrações serão Rogério Magrão e banda, Brilha Som e a DJ/animadora Luana Soft, personagem do humorista Marcelo Santos. No dia 31, os esteienses e visitantes vão se divertir com as bandas San Marino e La Montanara e com o performático DJ Chapeleto Maluco.
Quem chegar ao Pavilhão da Agricultura Familiar vai ser recepcionado pela bandinha típica Quebra Galho. Todas as noites, nos intervalos entre os shows, vai ter o tradicional concurso de chope em metro e, no dia 31, os também tradicionais Jogos Germânicos. A entrada deve ser feita pelo portão 7, junto à avenida Celina Kroeff. O estacionamento é gratuito.