Fórum da Granpal discute agravamento do El Niño no RS

O El Niño, fenômeno climático causado pelo aquecimento de águas no Oceano Pacífico, tem sua intensidade prevista para a Região Sul do Brasil para os meses de novembro e dezembro. Nesta quarta-feira (14), o Fórum de Defesa Civil do Consórcio Granpal reuniu integrantes dos municípios para atualizações a respeito de medidas preventivas para o ápice do fenômeno.
Vanderlei Marcos, coordenador do Fórum e Secretário de Defesa Civil de Canoas, considera a reunião essencial. “Importante dizer que o fenômeno climático não representa problemas hídricos extremos como na tragédia da enchente, mas podemos ter tempestades que geram vendavais, granizo e, portanto, destelhamentos e prejuízos. Para isso, atualizamos atas importantes para os municípios, verificando itens como telhas, lonas e outros”, explica.
Felipe Costella, presidente do Consórcio Granpal e prefeito de Esteio, destaca a importância da cooperação entre os municípios. “O trabalho conjunto, através de métodos adequados e prevenção, resulta em respostas rápidas para ajudarmos os municípios”, destaca. O executivo destacou ainda a busca pela aproximação com o novo governo eleito para comandar o Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. A tendência é de criação de uma secretaria estadual da Defesa Civil.
O encontro serviu ainda para a apresentação de um Plano de Contingência Climática, um conjunto estratégico de soluções, serviços especializados, credenciamentos e atas de registro de preços, estruturado para auxiliar os municípios consorciados nas ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de eventos climáticos extremos, situações de emergência e calamidades públicas.
O El Niño, fenômeno climático causado pelo aquecimento de águas no Oceano Pacífico, tem sua intensidade prevista para a Região Sul do Brasil para os meses de novembro e dezembro. Nesta quarta-feira (14), o Fórum de Defesa Civil do Consórcio Granpal reuniu integrantes dos municípios para atualizações a respeito de medidas preventivas para o ápice do fenômeno.
Vanderlei Marcos, coordenador do Fórum e Secretário de Defesa Civil de Canoas, considera a reunião essencial. “Importante dizer que o fenômeno climático não representa problemas hídricos extremos como na tragédia da enchente, mas podemos ter tempestades que geram vendavais, granizo e, portanto, destelhamentos e prejuízos. Para isso, atualizamos atas importantes para os municípios, verificando itens como telhas, lonas e outros”, explica.
Felipe Costella, presidente do Consórcio Granpal e prefeito de Esteio, destaca a importância da cooperação entre os municípios. “O trabalho conjunto, através de métodos adequados e prevenção, resulta em respostas rápidas para ajudarmos os municípios”, destaca. O executivo destacou ainda a busca pela aproximação com o novo governo eleito para comandar o Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. A tendência é de criação de uma secretaria estadual da Defesa Civil.
O encontro serviu ainda para a apresentação de um Plano de Contingência Climática, um conjunto estratégico de soluções, serviços especializados, credenciamentos e atas de registro de preços, estruturado para auxiliar os municípios consorciados nas ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de eventos climáticos extremos, situações de emergência e calamidades públicas.