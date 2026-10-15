Prefeitura de Marau lança programa de microcrédito para empresas

A prefeitura de Marau lança nesta quinta-feira, 15 de outubro, o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado, uma iniciativa voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios, ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda no município. O programa busca facilitar o acesso ao crédito em condições mais atrativas para Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e profissionais autônomos formalizados.
Os valores disponibilizados variam conforme o perfil do empreendimento, com limites de R$ 5 mil para MEIs, R$ 7,5 mil para MEIs que tenham um funcionário registrado há pelo menos seis meses, R$ 10 mil para microempresas e profissionais autônomos formalizados e R$ 15 mil para empresas de pequeno porte.
Um dos diferenciais da iniciativa é o subsídio financeiro da Prefeitura às duas últimas parcelas da operação de crédito, referentes aos juros. Para ter acesso ao benefício, o empreendedor deverá manter em dia as dez primeiras parcelas do financiamento, cujo pagamento será realizado em 12 vezes. Os recursos serão liberados em parcela única pelo agente financeiro.
Para a prefeita Naura Bordignon, o desenvolvimento econômico de Marau passa por criar oportunidades para quem empreende, gera empregos e movimenta a nossa economia todos os dias. “O programa busca promover a inclusão financeira, oferecer orientação aos empreendedores locais e contribuir para a continuidade e a competitividade dos negócios formalizados em Marau, apoiando os pequenos negócios e dando mais condições para que esses empreendedores invistam, cresçam e fortaleçam suas atividades. Quando a Prefeitura cria mecanismos para apoiar quem produz, todo o município ganha, com mais renda, trabalho e desenvolvimento.”
Para participar, os empreendedores deverão assinar o Termo de Adesão ao Programa Municipal de Microcrédito junto à Sala do Empreendedor, que ficará responsável pelos procedimentos de enquadramento dos interessados e auxiliará na conferência da documentação necessária para adesão.
A prefeitura de Marau lança nesta quinta-feira, 15 de outubro, o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado, uma iniciativa voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios, ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda no município. O programa busca facilitar o acesso ao crédito em condições mais atrativas para Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e profissionais autônomos formalizados.
Os valores disponibilizados variam conforme o perfil do empreendimento, com limites de R$ 5 mil para MEIs, R$ 7,5 mil para MEIs que tenham um funcionário registrado há pelo menos seis meses, R$ 10 mil para microempresas e profissionais autônomos formalizados e R$ 15 mil para empresas de pequeno porte.
Um dos diferenciais da iniciativa é o subsídio financeiro da Prefeitura às duas últimas parcelas da operação de crédito, referentes aos juros. Para ter acesso ao benefício, o empreendedor deverá manter em dia as dez primeiras parcelas do financiamento, cujo pagamento será realizado em 12 vezes. Os recursos serão liberados em parcela única pelo agente financeiro.
Para a prefeita Naura Bordignon, o desenvolvimento econômico de Marau passa por criar oportunidades para quem empreende, gera empregos e movimenta a nossa economia todos os dias. “O programa busca promover a inclusão financeira, oferecer orientação aos empreendedores locais e contribuir para a continuidade e a competitividade dos negócios formalizados em Marau, apoiando os pequenos negócios e dando mais condições para que esses empreendedores invistam, cresçam e fortaleçam suas atividades. Quando a Prefeitura cria mecanismos para apoiar quem produz, todo o município ganha, com mais renda, trabalho e desenvolvimento.”
Para participar, os empreendedores deverão assinar o Termo de Adesão ao Programa Municipal de Microcrédito junto à Sala do Empreendedor, que ficará responsável pelos procedimentos de enquadramento dos interessados e auxiliará na conferência da documentação necessária para adesão.