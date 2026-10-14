Produção de pães para xis cresce 73% em panificadora do Rio Grande do Sul

O avanço da alimentação fora do lar no Rio Grande do Sul em 2026 encontra reflexos também na indústria que abastece bares, restaurantes e lanchonetes. Na Salga, panificadora do RS, um dos movimentos que mais se destacam no ano é o crescimento do pão de xis, cuja produção mensal aumentou 73% em relação ao primeiro trimestre. O produto, que tinha participação pequena nas vendas há cerca de um ano, já ocupa o segundo lugar entre os itens mais comercializados da empresa, tanto em unidades quanto em receita.
O aumento da demanda aparece nos números de produção. A média mensal de pão de xis passou de 9.055 unidades no primeiro trimestre para 15.655 entre junho e agosto. Até 16 de setembro, foram produzidas 105.812 unidades, divididas entre 53.506 tradicionais e 52.306 cervejinhas.
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O ritmo do produto ficou acima da expansão geral da empresa. No mesmo período, a produção total da Salga cresceu 55%, enquanto o pão de hambúrguer e brioche, líder do portfólio, avançou 55%. O xis representa atualmente 10,5% das unidades produzidas e 8,5% da receita.
“Quem está na indústria consegue perceber algumas mudanças antes que elas apareçam nos números gerais do mercado. A frequência dos pedidos, a entrada de novos clientes e a combinação de produtos nas compras mostram o que está acontecendo na ponta. Em 2026, o pão de xis foi um dos sinais mais claros dessa mudança para a Salga”, afirma a sócia na empresa, Vanessa Marques.
Um dado da carteira de clientes reforça essa leitura. Dos 58 estabelecimentos que compraram pão de xis da Salga em 2026, 47 também adquiriram pão de hambúrguer, o equivalente a 80%. O comportamento indica que, dentro da base atendida pela empresa, os dois produtos vêm ocupando espaços simultaneamente nas operações dos clientes.
A evolução do xis também alterou sua participação na produção. Em março, o produto representava 8,5% das unidades fabricadas pela Salga. Desde maio, passou a responder por aproximadamente 11% da produção mensal, consolidando-se entre os principais itens do portfólio.