Inundação do Rio Uruguai atinge três cidades do Rio Grande do Sul

Desde o início do mês de outubro, fortes chuvas atingem o Estado. Na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitiu alerta de risco muito alto de inundação do Rio Uruguai nos municípios de Uruguaiana, Itaqui e São Borja. O alerta foi emitido na manhã desta segunda-feira, 12 de outubro, e segue vigente até quarta, 14, às 12h.

O rio atingiu seu nível mais alto durante a tarde desta terça, 13 de outubro, em São Borja. Na estação Passo São Borja, foi registrado, às 13h45, que as águas atingiram 10,5 metros, isto é, 1 metro e 50 centímetros acima da cota de inundação, de 9 metros. Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB), a estação recebeu cerca de 190 mm de chuva desde o início do mês. Foram quatro dias com índices entre 83 mm, no dia 8, e 10 mm, registrados no sábado, 10.

De acordo com a Defesa Civil, 22 pessoas precisaram sair de casa e realocadas em abrigos. Entretanto, já há estabilidade na região, com as águas seguindo em direção a Itaqui e Uruguaiana, onde há tendência de elevação do nível do Rio Uruguai.

Segundo a prefeitura de Uruguaiana, há 32 desabrigados, em torno de 10 famílias, além de 162 desalojados, isto é, 64 famílias. Ao todo, são 194 munícipes afetados. Os resgates nos bairros atingidos, Mascarenhas de Moraes, Santo Antônio e Cabo Luís Quevedo, iniciaram no dia 5 e seguem acontecendo. Os desalojados estão na casa de parentes ou conhecidos, já os desabrigados estão no abrigo do Centro Esportivo Zona Leste, no bairro Santo Inácio, e uma família está no Centro Esportivo Nova Esperança.

Praça Caio Silva, conhecida como Praça da Orla, foi atingida pela cheia do Rio Uruguai Prefeitura de Uruguaiana/Divulgação/Cidades

Na última atualização de dados da Defesa Civil, às 16h15 desta terça-feira, o Rio Uruguai registrou nível de 9,89m, sendo a cota de inundação 8,5m. Segundo o SGB, às 23h desta terça-feira a previsão é de que o Rio Uruguai esteja com 9,91m.

De acordo com os dados da SGB, o município registrou em torno de 120 mm de chuva acumulada. Foram registrados casos de precipitação nos dias 3, 8, 9 e 10 deste mês. O maior índice foi na quinta, 8, com cerca de 66 mm.

Em Uruguaiana, são 194 pessoas atingidas, delas 32 estão desabrigadas Prefeitura de Uruguaiana/Divulgação/Cidades

Já em Itaqui, foram 5 dias com chuvas, com um acumulado de 140,0 mm. Por outro lado, Paulo Woutheres, coordenador municipal da Defesa Civil de Uruguaiana explica que a cheia do Rio Uruguai é causada por chuvas fora da região. "A elevação do rio vem de chuvas da Região Central e Noroeste, até mesmo vindas da divisa com Santa Catarina", afirma.

Rio Uruguai atingiu 9,75 metros em Itaqui, atingindo os bairros Cidade Alta, Ponte Seca e 24 de Maio Prefeitura de Itaqui/Divulgação/Cidades

No município de Itaqui, o Rio Uruguai marca 9,75 metros, sendo a cota de inundação 8,3 metros. De acordo com a prefeitura, foram três bairros afetados: Cidade Alta, Ponte Seca e 24 de Maio. Ainda, foi montado abrigo no Parque de Exposições do Sindicato Rural, onde há 4 pessoas. Os resgates iniciaram na sexta, 9 de outubro e seguem até o momento. De acordo com dados atualizados às 18h desta terça, há 185 pessoas afetadas pela cheia.