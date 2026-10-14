Equatorial conclui etapa de nova linha de distribuição na Região Carbonífera

A CEEE Equatorial concluiu a primeira etapa da construção da nova Linha de Distribuição (LD) Charqueadas-Areal, um importante investimento voltado à ampliação da capacidade e da confiabilidade do fornecimento de energia na Região Carbonífera do Rio Grande do Sul. O trecho foi energizado e marca a entrega de 25 quilômetros de rede de alta tensão já em operação.
A nova infraestrutura substitui uma linha antiga de madeira, que já apresentava desgaste natural pelo tempo, e interliga a Subestação Areal à Subestação Charqueadas 2. A obra reforça o sistema elétrico que atende os municípios de Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Charqueadas, São Jerônimo e Butiá, beneficiando cerca 99,5 mil habitantes.
Quando totalmente concluído, o projeto proporcionará um aumento de aproximadamente 80% na capacidade de atendimento da região, contribuindo para acompanhar o crescimento da demanda por energia nos próximos anos. A nova linha atende à Subestação Areal, que possui potência instalada de 40 MVA, ampliando a robustez e a flexibilidade operacional do sistema.
A obra integra o plano de investimentos da distribuidora para modernização e expansão da rede elétrica gaúcha e foi dividida em duas etapas. A primeira fase, já concluída, contemplou a construção de 25 quilômetros de linha, com 65 estruturas metálicas, e recebeu investimento de aproximadamente R$ 23 milhões. A segunda etapa prevê a implantação de mais 7 quilômetros de rede, com 24 estruturas, e investimento de cerca de R$ 15 milhões. A conclusão dessa fase está prevista para o segundo semestre de 2027.
Além de ampliar a capacidade de fornecimento, a nova linha permitirá maior robustez operacional ao sistema elétrico, reduzindo riscos de sobrecarga e aumentando a flexibilidade para manobras em situações de contingência, manutenção ou eventos climáticos severos.
O investimento faz parte do conjunto de obras estruturantes executadas pela distribuidora nos 72 municípios de sua área de concessão. Desde que assumiu a operação no Rio Grande do Sul, a Equatorial vem intensificando os aportes em expansão, modernização e automação da rede elétrica.