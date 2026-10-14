Cursos com bolsa de R$ 750 têm inscrições abertas em Canela

Os cursos do programa RS Qualificação Recomeçar em Canela, fruto de uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura, recebem inscrições de interessados até o dia 19 de outubro. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica), localizado na rua São Francisco, nº 199, no bairro Boeira. Os inscritos nas capacitações em Jardinagem e Paisagismo, Pintura de Obras e Instalação de Porcelanatos poderão receber uma bolsa-permanência de R$ 750,00 durante as aulas, que iniciam neste mês.
Os cursos do RS Qualificação Recomeçar são oferecidos no município especialmente para atender à população canelense em situação de vulnerabilidade social, proporcionando qualificação para que essas pessoas possam buscar melhores oportunidades no mercado de trabalho. A preferência no preenchimento das vagas é para pessoas desempregadas e cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
O resultado final da seleção será divulgado no dia 21 de outubro. As matrículas dos aprovados serão realizadas no dia 23 de outubro. As aulas das capacitações começam no final deste mês, com a turma de Pintura de Obras, cuja primeira aula será realizada no dia 27 de outubro, no Parque do Sesi. Já o curso de Jardinagem e Paisagismo terá início em 3 de novembro, enquanto o de Instalação de Porcelanatos começará no dia 16 de novembro.