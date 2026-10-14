Prefeitura de Caxias do Sul relança programa de crédito com novidades

A prefeitura de Caxias do Sul criou o CrediCaxias+, programa permanente de incentivo ao crédito destinado a Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, startups e iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino e ao crescimento das empresas locais. O projeto de lei foi aprovado pelo Legislativo, sancionado nesta terça-feira (13) pelo prefeito Adiló Didomenico. O programa visa fortalecer o empreendedorismo local, estimular investimentos nos pequenos negócios e contribuir para a geração de emprego e renda no município.
O novo programa substitui o CrediCaxias, criado em 2021 em caráter emergencial diante dos impactos econômicos provocados pela pandemia. Desde a sua criação, a iniciativa viabilizou R$ 29,6 milhões em financiamentos para 997 empresas e proporcionou cerca de 60 mil horas de capacitação.
Entre as principais novidades do CrediCaxias+ está a criação de dois subprogramas. O Empreendedorismo Feminino será destinado ao incentivo à criação, expansão e fortalecimento de negócios conduzidos exclusivamente por mulheres. A iniciativa busca ampliar oportunidades, estimular a autonomia financeira e fortalecer a participação feminina na economia do município. Mais de 50% dos pequenos negócios de Caxias do Sul são liderados por mulheres,
Já o Cresce Caxias será direcionado a MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte e startups que pretendam ampliar a capacidade produtiva, modernizar suas operações, regularizar passivos financeiros ou realizar investimentos destinados ao crescimento dos negócios e à geração de novos postos de trabalho. As startups também passam a receber atenção específica dentro da nova política.
Entre os objetivos do programa estão ainda a redução da mortalidade empresarial, a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. Conforme a prefeitura, a cada R$ 1 milhão aportado adequadamente, a projeção é de aproximadamente R$ 6 milhões em retorno para a economia local. O CrediCaxias+ será operacionalizado pela secretaria municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, por meio de convênios, contratos e termos de parceria com entidades especializadas.
A prefeitura de Caxias do Sul criou o CrediCaxias+, programa permanente de incentivo ao crédito destinado a Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, startups e iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino e ao crescimento das empresas locais. O projeto de lei foi aprovado pelo Legislativo, sancionado nesta terça-feira (13) pelo prefeito Adiló Didomenico. O programa visa fortalecer o empreendedorismo local, estimular investimentos nos pequenos negócios e contribuir para a geração de emprego e renda no município.
O novo programa substitui o CrediCaxias, criado em 2021 em caráter emergencial diante dos impactos econômicos provocados pela pandemia. Desde a sua criação, a iniciativa viabilizou R$ 29,6 milhões em financiamentos para 997 empresas e proporcionou cerca de 60 mil horas de capacitação.
Entre as principais novidades do CrediCaxias+ está a criação de dois subprogramas. O Empreendedorismo Feminino será destinado ao incentivo à criação, expansão e fortalecimento de negócios conduzidos exclusivamente por mulheres. A iniciativa busca ampliar oportunidades, estimular a autonomia financeira e fortalecer a participação feminina na economia do município. Mais de 50% dos pequenos negócios de Caxias do Sul são liderados por mulheres,
Já o Cresce Caxias será direcionado a MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte e startups que pretendam ampliar a capacidade produtiva, modernizar suas operações, regularizar passivos financeiros ou realizar investimentos destinados ao crescimento dos negócios e à geração de novos postos de trabalho. As startups também passam a receber atenção específica dentro da nova política.
Entre os objetivos do programa estão ainda a redução da mortalidade empresarial, a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. Conforme a prefeitura, a cada R$ 1 milhão aportado adequadamente, a projeção é de aproximadamente R$ 6 milhões em retorno para a economia local. O CrediCaxias+ será operacionalizado pela secretaria municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, por meio de convênios, contratos e termos de parceria com entidades especializadas.