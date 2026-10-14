Campeonato Mundial de Bocha tem início em Garibaldi

Realizado pela primeira vez em Garibaldi, na Serra Gaúcha, o Campeonato Mundial de Bocha começou na terça-feira (13) reunindo representantes de 25 países. No primeiro dia, a entrada na Associação dos Motoristas de Garibaldi (AMG), onde ocorre o evento esportivo, foi gratuita. Nos dias seguintes, quando a competição começa efetivamente, os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 30.
Considerado um dos mais importantes do esporte, o campeonato inclui disputas na modalidade Rafa e distribuirá cinco medalhas de ouro, cinco de prata e dez de bronze nas categorias dupla masculina, dupla feminina, dupla mista, tiro de precisão masculino e tiro de precisão feminino. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Bocha, em conjunto com a Federação Internacional de Bocha.
O torneio será realizado em uma arena especial montada no ginásio da AMG, com cinco canchas de bocha e arquibancadas para o público, concentrando todas as partidas em um único espaço. Os países participantes são Brasil, Argélia, Argentina, Áustria, Canadá, Chile, China/Hong Kong, Croácia, Estados Unidos, França, Itália, Líbia, Malta, México, Nigéria, Paraguai, Peru, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Tunísia, Turquia e Uruguai. Haverá transmissão internacional do evento esportivo.
Os atletas que representarão o Brasil na competição são Alef Schabat e Pietro Danieli, do Clube Rio Branco de Garibaldi; Marlene Zilio, do Clube Associação Braço Forte, de Carlos Barbosa; e Ana Carolina Martins, do Clube Pato Branco, do Paraná. A delegação brasileira terá Jean Piacentini como chefe da delegação e Luiz Sartori como diretor técnico.