Campanha do Material Escolar 2027 inicia arrecadação em Caxias do Sul

A partir do dia 17 de outubro, a comunidade de Caxias do Sul poderá participar da Campanha do Material Escolar 2027, mobilização que busca arrecadar materiais para estudantes da rede municipal no início do próximo ano letivo. A ação segue até 27 de fevereiro de 2027 e tem como mensagem central “Um novo ano letivo começa com oportunidades”.
Realizada pela Fundação Caxias com apoio do Sindilojas Caxias, SindiGêneros, CIC Caxias e CDL Caxias, a campanha convida empresas, instituições e a comunidade em geral a fazer parte dessa corrente de solidariedade por meio da doação de materiais escolares.
A proposta é contribuir para que estudantes possam começar o ano letivo com os recursos necessários para sua rotina escolar. Mais do que itens como cadernos, lápis e mochilas, a campanha busca representar uma oportunidade para que crianças e adolescentes iniciem um novo ciclo com mais dignidade e esperança.
Durante o período de arrecadação, os materiais poderão ser entregues nos pontos de coleta participantes da campanha. A mobilização conta ainda com o apoio de parceiros que se unem às entidades realizadoras para ampliar o alcance da iniciativa.
A arrecadação será realizada de 17 de outubro de 2026 a 27 de fevereiro de 2027. Para marcar o início da campanha, os primeiros materiais poderão ser entregues diretamente na Fundação Caxias (Rua Garibaldi, nº 248), no dia 17 de outubro, das 8h às 17h, durante uma ação especial de mobilização. A relação dos materiais que podem ser doados e dos pontos de coleta está disponível no site da Fundação Caxias.