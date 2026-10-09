Sesc inaugura laboratório para cursos de beleza em Cruz Alta

O Senac Cruz Alta inaugura, no dia 21 de outubro, às 13h, o Laboratório da Beleza Ramão Duarte de Souza Pereira, espaço que marca o retorno da área de Beleza à unidade e amplia as oportunidades de qualificação profissional no município e na região. A cerimônia contará com a presença de representantes do Senac, Sindicabes, autoridades, parceiros, comunidade e familiares do homenageado.
O novo laboratório recebeu o nome de Ramão Duarte de Souza Pereira, presidente do Sindicabes e conselheiro já falecido, em reconhecimento à sua trajetória de atuação em defesa da educação profissional. Durante sua vida, Ramão também manifestou o desejo de que o Senac Cruz Alta voltasse a oferecer formações na área de Beleza.
A homenagem representa uma forma de preservar sua contribuição para a retomada do segmento na unidade. O espaço passa a simbolizar não apenas a estrutura destinada à formação profissional, mas também a concretização de um desejo pelo qual Ramão trabalhou e acreditou.
A retomada dos cursos já começou. No dia 5 de outubro, teve início uma nova turma do curso para cabeleireiro, na modalidade presencial, sendo a primeira formação realizada no novo laboratório. Durante a capacitação, os alunos têm acesso a um ambiente estruturado para desenvolver competências técnicas e práticas necessárias para a atuação profissional no segmento.
Com a retomada, o Senac Cruz Alta amplia seu portfólio de qualificações e fortalece a oferta de formação alinhada às necessidades do mercado de trabalho. A iniciativa também contribui para a geração de novas oportunidades profissionais e para o desenvolvimento econômico e social da região.
O Senac Cruz Alta inaugura, no dia 21 de outubro, às 13h, o Laboratório da Beleza Ramão Duarte de Souza Pereira, espaço que marca o retorno da área de Beleza à unidade e amplia as oportunidades de qualificação profissional no município e na região. A cerimônia contará com a presença de representantes do Senac, Sindicabes, autoridades, parceiros, comunidade e familiares do homenageado.
O novo laboratório recebeu o nome de Ramão Duarte de Souza Pereira, presidente do Sindicabes e conselheiro já falecido, em reconhecimento à sua trajetória de atuação em defesa da educação profissional. Durante sua vida, Ramão também manifestou o desejo de que o Senac Cruz Alta voltasse a oferecer formações na área de Beleza.
A homenagem representa uma forma de preservar sua contribuição para a retomada do segmento na unidade. O espaço passa a simbolizar não apenas a estrutura destinada à formação profissional, mas também a concretização de um desejo pelo qual Ramão trabalhou e acreditou.
A retomada dos cursos já começou. No dia 5 de outubro, teve início uma nova turma do curso para cabeleireiro, na modalidade presencial, sendo a primeira formação realizada no novo laboratório. Durante a capacitação, os alunos têm acesso a um ambiente estruturado para desenvolver competências técnicas e práticas necessárias para a atuação profissional no segmento.
Com a retomada, o Senac Cruz Alta amplia seu portfólio de qualificações e fortalece a oferta de formação alinhada às necessidades do mercado de trabalho. A iniciativa também contribui para a geração de novas oportunidades profissionais e para o desenvolvimento econômico e social da região.