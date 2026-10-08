Prefeito de Caxias do Sul atualiza situação de obras em piscinões

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, recebeu a presidente da Associação de Moradores de Galópolis, Darla Pereira, para explicar as providências que o município vem adotando com relação as cheias do Arroio Pinhal e tranquilizar os moradores da região. Na ocasião, o prefeito fez uma atualização sobre as licitações dos tanques de contenção de água da Júlio Calegari, no bairro Esplanada, e da Vila Ipiranga, no bairro Cristo Redentor, conhecidos como piscinões. Os reservatórios vão auxiliar na redução do volume de água que desce em direção a Galópolis, prevenindo alagamentos.
O piscinão da Vila Ipiranga está em processo de finalização dos encaminhamentos para a assinatura de contrato com o consórcio vencedor da licitação. O investimento da obra é de R$ 10,6 milhões. O prazo de execução da obra é de um ano e meio. O dispositivo terá capacidade para receber 4.500 m³ de água da chuva
Já o piscinão da Júlio Calegari está na finalização da análise da documentação das empresas participantes para posterior assinatura de contrato. A estrutura terá capacidade para acumular cerca de 10 mil metros cúbicos de água da chuva e ocupará uma área de 4.294,58 m². Esta obra só pode iniciar em novembro devido ao período eleitoral, pois será feita com recursos do governo federal. O projeto tem previsão de beneficiar mais de 15,6 mil moradores.
O prefeito Adiló também informou à presidente Darla sobre os dois piscinões da Villa Brazil, que estão em desenvolvimento de projeto para posterior encaminhamento da licitação. Eles serão construídos na Rua Rogério Armando Issler, no Bairro Nossa Senhora das Graças. O investimento previsto é de quase R$ 4 milhões. Os dois reservatórios terão capacidade para acumular 7.542 m³ de água e vão beneficiar cerca de 20 mil pessoas dos bairros Nossa Senhora das Graças, Santa Corona, Galópolis e Vila Cristina.
Além disso, também está no planejamento da Prefeitura a construção do piscinão da UCS, que será construído no Travessão Solferino, no Bairro Petrópolis, com investimento de cerca de R$ 3,5 milhões. O tanque terá capacidade para receber 11.106 m³ de água, beneficiando ceca de 10 mil pessoas.