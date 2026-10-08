Lajeado lança programa de parcerias com o setor privado

A pprefeitura de Lajeado lançou, nesta quarta-feira (7), o Lajeado Parcerias, um programa que visa conectar o poder público e a iniciativa privada para identificar soluções que contribuam com o desenvolvimento da cidade. O lançamento ocorreu no laboratório de inovação Labilá, no centro de Lajeado, e contou com a presença de empresas da região e entidades representativas, além de equipes da prefeitura responsáveis pela estruturação do projeto.



O programa pretende ampliar a capacidade de realização do município ao aproximar empresas que possam oferecer inovação, tecnologia, conhecimento técnico, expertise, capacidade de gestão e novos modelos de negócio. A proposta, segundo a prefeita Gláucia Schumacher, é unir o potencial do setor público às capacidades e experiências do mercado para desenvolver projetos que gerem benefícios para a população.



O programa estabelece novas regras para a apresentação e estruturação de propostas, buscando oferecer mais segurança, transparência e previsibilidade na relação entre o município e a iniciativa privada.



Em 60 dias a partir do lançamento do programa, a prefeitura pretende selecionar os primeiros projetos e, após, estruturar as prioridades. Entre as áreas estratégicas estão qualificação de espaços de lazer e mobiliário urbano, turismo e gastronomia. O programa permanecerá aberto para novas propostas, servindo como um ambiente permanente de trocas entre o poder público e a iniciativa privada.



“Nós queremos ampliar a capacidade de realização de Lajeado e transformar boas ideias em projetos concretos que contribuam com o desenvolvimento econômico e social do município, modernizando espaços e serviços públicos e criando ambientes mais inovadores e qualificados aos cidadãos”, destaca o vice-prefeito Guilherme Cé.