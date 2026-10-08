Em Marau, entrega de condomínio popular beneficia 40 famílias

O sonho da casa própria se tornou realidade para 40 famílias de Marau, no Norte do estado. Nesta quarta-feira (7), ocorreu a entrega de apartamentos do Condomínio Residencial Vitória III, que integra o Programa Habitacional Meu Novo Lar, desenvolvido pela Prefeitura de Marau em parceria com o Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
As famílias beneficiadas foram selecionadas conforme os critérios estabelecidos pelo programa do governo federal, com contratos formalizados junto à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento das unidades. A entrega do Vitória III representa mais um avanço na política habitacional de Marau e se soma a outros empreendimentos já concluídos no município. O Condomínio Residencial Vitória I, no Loteamento Busnello, e o Vitória II, no Loteamento Santorini, já foram entregues, totalizando 128 famílias que conquistaram o sonho da casa própria.
Outros projetos habitacionais seguem avançando no município. Estão em fase de finalização 50 casas populares do Loteamento Morada do Sol. Também estão previstas 14 novas residências no interior de Marau, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Rural.