Escolas de Canoas e Sapucaia do Sul produzem curtas-metragens

Entre os meses de setembro e outubro, o projeto "CENA: Criar e Empreender no Audiovisual" entra em uma de suas etapas mais práticas e aguardadas: as gravações dos curtas-metragens produzidos pelos estudantes participantes da iniciativa, que acontece até o dia 18 de outubro. Realizado pela Amora Produções Culturais, o projeto reúne jovens de escolas públicas de Canoas e Sapucaia do Sul em uma experiência que aproxima formação, cultura, empreendedorismo e, agora, coloca os alunos diretamente em uma experiência de set de filmagem.

Ao todo, serão produzidos 11 micro/curtas-metragens, sendo cinco produções em Canoas e seis em Sapucaia do Su. Uma das produções de Sapucaia do Sul terá formato documental e será realizada com a participação dos próprios alunos da escola.

A etapa materializa uma das principais propostas do projeto, que é fazer com que os jovens não sejam apenas espectadores ou alunos de audiovisual, mas protagonistas de todas as etapas de criação e gestão dos processos necessários até a entrega dos curtas-metragens. As microprodutoras são formadas por estudantes das quatro áreas de ensino do projeto, arte, produção, direção e roteiro, com cada integrante assumindo responsabilidades específicas para viabilizar a produção. A experiência permite que conteúdos trabalhados ao longo da formação sejam colocados em prática em uma produção real, desde a concepção da narrativa até a organização e execução das diárias de gravação.

Cada microprodutora contará com o acompanhamento de um a dois professores responsáveis por orientar os estudantes ao longo de todo o processo, chamados tutores. Como parte da experiência de empreendedorismo proposta pelo CENA, cada microprodutora recebe R$ 2 mil para a realização do seu curta, recurso cuja gestão ficará sob responsabilidade dos próprios estudantes, com orientação do tutor. O resultado de todo esse percurso poderá ser conferido pelo público em dezembro, quando serão realizadas duas mostras de cinema abertas à comunidade, em local ainda a ser definido.