Canoas lança residencial popular com 807 unidades no bairro Guajuviras

Canoas deu mais um importante passo na reconstrução habitacional do município com o lançamento do Residencial Nazário. O empreendimento, do Programa Minha Casa, Minha Vida – Reconstrução, é destinado exclusivamente a famílias atingidas pela enchente de 2024. A cerimônia foi realizada no local onde o residencial será construído, na Estrada do Nazário, no bairro Guajuviras.
O empreendimento contará com 807 unidades habitacionais, sendo 640 apartamentos e 167 casas térreas, em uma implantação mista, composta por condomínios e loteamento. A obra será executada pela Construtora 2MS Engenharia, vencedora da licitação, e receberá R$ 161,4 milhões em recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O contrato prevê prazo de 18 meses para a conclusão das obras e a legalização do empreendimento, conforme cronograma físico-financeiro pactuado e aprovado pela Caixa Econômica Federal.
O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Fabiano Siqueira, ressalta que o residencial será destinado às famílias atingidas pela enchente de maio de 2024. “São unidades habitacionais destinadas exclusivamente às famílias atingidas pela enchente e que possuem laudo de inabitabilidade, aprovado pela Defesa Civil Nacional. Essas famílias já estão pré-selecionadas e, posteriormente, serão convocadas para apresentar a documentação necessária, a ser analisada pela Caixa Econômica Federal. A grande notícia é que as obras já começaram e estamos avançando para que essas pessoas possam, o quanto antes, ter uma nova moradia, com segurança e dignidade”, afirma.
Canoas deu mais um importante passo na reconstrução habitacional do município com o lançamento do Residencial Nazário. O empreendimento, do Programa Minha Casa, Minha Vida – Reconstrução, é destinado exclusivamente a famílias atingidas pela enchente de 2024. A cerimônia foi realizada no local onde o residencial será construído, na Estrada do Nazário, no bairro Guajuviras.
O empreendimento contará com 807 unidades habitacionais, sendo 640 apartamentos e 167 casas térreas, em uma implantação mista, composta por condomínios e loteamento. A obra será executada pela Construtora 2MS Engenharia, vencedora da licitação, e receberá R$ 161,4 milhões em recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O contrato prevê prazo de 18 meses para a conclusão das obras e a legalização do empreendimento, conforme cronograma físico-financeiro pactuado e aprovado pela Caixa Econômica Federal.
O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Fabiano Siqueira, ressalta que o residencial será destinado às famílias atingidas pela enchente de maio de 2024. “São unidades habitacionais destinadas exclusivamente às famílias atingidas pela enchente e que possuem laudo de inabitabilidade, aprovado pela Defesa Civil Nacional. Essas famílias já estão pré-selecionadas e, posteriormente, serão convocadas para apresentar a documentação necessária, a ser analisada pela Caixa Econômica Federal. A grande notícia é que as obras já começaram e estamos avançando para que essas pessoas possam, o quanto antes, ter uma nova moradia, com segurança e dignidade”, afirma.