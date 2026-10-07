Empresa voltada à desalcoolização de bebidas abrirá em Flores da Cunha

A inauguração do primeiro espaço físico na Linha 80, em Flores da Cunha, ocorre no dia 10 de outubro. A ideia nasceu a partir da identificação de uma tendência já consolidada em mercados europeus, especialmente entre consumidores que buscam alternativas associadas a um estilo de vida mais saudável.
A empresa terá capacidade para desalcoolizar até 5 mil litros de vinho por dia. A procura pelo serviço já sinaliza o potencial do mercado: pelo menos 20 vinícolas estão na fila de espera para iniciar as operações. Entre os clientes já confirmados estão a Vinícola Angelo Luvison e a Salton, enquanto empresas como Miolo, Valduga, São João, Aliança e Courmayeur estão entre as interessadas e em processo de prospecção.