Edital para ponte sobre o rio Tigre, em Erechim, será publicado

Um novo passo para a construção da nova ponte sobre o Rio Tigre, na ERS-477, em Erechim, será dado nesta sexta-feira (9), com a abertura da Concorrência Eletrônica pelo governo estadual. A licitação prevê a contratação de empresa para execução da nova estrutura, com extensão de 44,30 metros. O valor total estimado da contratação é de R$ 6.2 milhões
A construção da ponte também é resultado de uma atuação conjunta entre município e Estado. A prefeitura de Erechim mantém tratativas com o governo do Estado desde 2021, buscando avançar na solução para a travessia sobre o Rio Tigre. Como parte desse processo, o município contratou uma empresa especializada para desenvolver o projeto técnico da ponte e realizou a doação do projeto ao Estado, contribuindo para que o empreendimento pudesse avançar dentro das competências do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).
Para o prefeito Paulo Polis, a abertura da licitação demonstra a importância da continuidade das tratativas mantidas ao longo dos últimos anos e o resultado do trabalho conjunto entre Município e Estado. “Desde 2021, estamos trabalhando para viabilizar essa ponte. O município contratou a elaboração do projeto técnico, fez a doação desse material ao Estado e, mais recentemente, atendendo a uma solicitação do Daer, também trabalhamos na atualização do projeto. Agora, com a abertura da licitação, temos um avanço concreto para uma obra que é importante para Erechim e para região", destaca.
O edital estabelece ainda prazo de 270 dias para conclusão da obra, contados a partir do recebimento da autorização de início dos serviços, e prazo de vigência contratual de 330 dias.