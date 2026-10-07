Corsan faz reunião em Torres com a presença de pescadores

A representação institucional da Corsan esteve em Torres, no Litoral Norte, para uma reunião com o presidente da Colônia de Pescadores (Z-7) de Torres e atual presidente do Comitê Local de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba, Osvaldo Alves de Siqueira. O encontro teve como objetivo alinhar demandas e aproximar a companhia da categoria no município.
Durante o encontro, foram apresentados avanços relacionados com a universalização dos serviços de água e esgoto no município, atrelados ao cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento. Também foram discutidas ações previstas para a região, incluindo o plano para a temporada de verão e melhorias operacionais da Corsan nos 17 municípios atendidos pela Companhia no Litoral Norte.
Novos encontros e ações em conjunto serão realizados conforme o andamento e a conclusão de estruturas e demais melhorias operacionais, como o retrofit (processo de modernização e adequação das estruturas) da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mampituba, que se encontra em fase de finalização e urbanização.
Segundo o gerente institucional da Corsan, Luciano Brandão, o diálogo com diferentes setores da comunidade contribui para o acompanhamento das demandas relacionadas com o saneamento. “É importante manter o diálogo com todas as esferas públicas e com os diferentes segmentos da sociedade, especialmente com aqueles que exercem atividades diretamente relacionadas com os recursos hídricos. Essa aproximação permite conhecer as demandas, apresentar o andamento das ações e manter uma comunicação contínua”, destaca.