Prefeitura de Gravataí anuncia investimento de R$ 41,5 milhões

A prefeitura de Gravataí vai executar um conjunto de melhorias no bairro Rincão da Madalena, incluindo obras de infraestrutura, pavimentação, urbanização, regularização fundiária, drenagem e qualificação de espaços públicos. Com investimento de mais de R$ 41,5 milhões, a iniciativa deve beneficiar uma população estimada de 12.485 habitantes da região.
O financiamento foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Gravataí, e o contrato de financiamento com a Caixa foi assinado nesta semana. A previsão é de que o projeto de licitação para contratar a empresa responsável pelas obras seja lançado ainda neste ano. Os recursos captados também serão aplicados na construção de equipamentos comunitários e em ações voltadas à integração territorial e inclusão social.
Entre os objetivos da iniciativa estão promover urbanização integrada, reforçar a inclusão social, criar ambientes públicos de convivência, lazer e educação, ampliar a rede socioassistencial e garantir a sustentabilidade ambiental com implantação de parque linear e ecoponto.
“Vem aí um novo Rincão da Madalena, com melhorias à altura do que as pessoas que moram lá merecem. O bairro vai ganhar uma revitalização completa, com infraestrutura, meio-fio e parque linear. Já temos uma escola de tempo integral sendo construída e entregamos recentemente uma nova unidade de saúde na região, importantes avanços para a comunidade local”, destacou o prefeito Luiz Zaffalon.
A prefeitura de Gravataí vai executar um conjunto de melhorias no bairro Rincão da Madalena, incluindo obras de infraestrutura, pavimentação, urbanização, regularização fundiária, drenagem e qualificação de espaços públicos. Com investimento de mais de R$ 41,5 milhões, a iniciativa deve beneficiar uma população estimada de 12.485 habitantes da região.
O financiamento foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Gravataí, e o contrato de financiamento com a Caixa foi assinado nesta semana. A previsão é de que o projeto de licitação para contratar a empresa responsável pelas obras seja lançado ainda neste ano. Os recursos captados também serão aplicados na construção de equipamentos comunitários e em ações voltadas à integração territorial e inclusão social.
Entre os objetivos da iniciativa estão promover urbanização integrada, reforçar a inclusão social, criar ambientes públicos de convivência, lazer e educação, ampliar a rede socioassistencial e garantir a sustentabilidade ambiental com implantação de parque linear e ecoponto.
“Vem aí um novo Rincão da Madalena, com melhorias à altura do que as pessoas que moram lá merecem. O bairro vai ganhar uma revitalização completa, com infraestrutura, meio-fio e parque linear. Já temos uma escola de tempo integral sendo construída e entregamos recentemente uma nova unidade de saúde na região, importantes avanços para a comunidade local”, destacou o prefeito Luiz Zaffalon.