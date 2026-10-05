Ruínas de São Miguel das Missões vão receber sessão de cinema

A 4ª Mostra de Cinema das Missões irá exibir, no Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, o filme “A Missão”, no dia 31 de outubro, às 21h. A programação completa do evento será de 29 de outubro a 1º de novembro, e a entrada é gratuita, mediante retirada pela plataforma Sympla, disponível a partir de 1º de outubro.
A sessão marca os 40 anos do filme e os 400 anos das Missões Jesuítico-Guarani. É a primeira vez que a mostra exibirá um longa-metragem no interior das ruínas. A tela e as cadeiras são montadas nas ruínas da antiga igreja de São Miguel Arcanjo. Nas edições anteriores, o espaço recebeu apenas curtas.
Dirigido por Roland Joffé, “A Missão” é ambientado em meados do século 18, na região das atuais fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai. A história acompanha dois personagens: o padre jesuíta Gabriel (interpretado por Jeremy Irons), que busca fundar uma missão entre os Guarani, e Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), um mercenário e traficante de pessoas escravizadas que se une aos jesuítas depois de uma tragédia pessoal. O elenco conta também com Liam Neeson.
O enredo tem como pano de fundo o Tratado de Madri, de 1750, e a Guerra Guaranítica (1750-1756), conflito que atingiu os Sete Povos das Missões, entre eles a redução de São Miguel Arcanjo. A produção recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e sete indicações ao Oscar, vencendo na categoria de melhor fotografia.
A retirada dos ingressos para “A Missão” está disponível, e a sessão está sujeita à lotação. A programação integral da mostra tem previsão para ser divulgada em 13 de outubro. Além das sessões de cinema ao ar livre, o evento também terá palestras, debates, exibições paralelas e oficinas educativas itinerantes.