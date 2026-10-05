Evento itinerante da Serra Gaúcha chega a São Valentim do Sul

A cidade de São Valentim do Sul será, pela primeira vez, palco do Vino in Piazza, evento itinerante que percorre municípios da Encosta do Vinho - Serra Gaúcha reunindo vinhos, gastronomia, música e manifestações culturais em uma celebração da identidade da região. A quarta edição acontece dia 17 de outubro, a partir das 17h, no Parque Municipal Monsenhor João Benvegnu, com entrada gratuita.

Promovido pela Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti), em parceria com a prefeitura, o evento reúne nesta edição sete vinícolas integrantes da Rota Encosta da Serra e cinco bancas gastronômicas, criando um espaço de convivência e de valorização dos produtos, sabores e tradições. Mais do que um evento dedicado ao vinho, o Vino in Piazza foi concebido para aproximar o público da diversidade cultural, gastronômica e turística da Encosta do Vinho.

O formato itinerante permite que diferentes municípios recebam a programação e, ao mesmo tempo, apresentem suas características, seus empreendedores e seus produtos. “O Vino in Piazza segue com o propósito de divulgar e valorizar as vinícolas da Encosta do Vinho e os municípios que integram essa rica região. Nesta quarta edição, em São Valentim do Sul, reafirmamos o caráter itinerante do evento, que leva ao público, de forma gratuita e em espaços públicos, a autenticidade da nossa cultura, da nossa gastronomia e do nosso vinho”, destaca Sibele Pitt Camana, presidente da Assenoviti.

A chegada a São Valentim do Sul marca uma nova etapa de um projeto que vem ampliando sua presença na região. A primeira edição do Vino in Piazza foi realizada em Antônio Prado, seguida por uma edição em Vila Flores, que reuniu cerca de 2 mil pessoas, e pela terceira edição, novamente em Antônio Prado.

Ao adotar um formato itinerante, o evento busca fortalecer a conexão entre os municípios que integram a Encosta do Vinho e ampliar a visibilidade das vinícolas, dos empreendimentos gastronômicos e das atrações turísticas do território. Depois de São Valentim do Sul, o Vino in Piazza terá sua quinta edição em Ipê, no dia 21 de novembro, dando continuidade ao calendário de eventos da Assenoviti.