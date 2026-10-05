Uruguaiana realiza novo mutirão de consultas oftalmológicas

A prefeitura de Uruguaiana realizou no sábado (3) mais uma etapa do Mutirão Oftalmológico. Desta vez, 120 pacientes foram convocados para a primeira consulta, que visa o diagnóstico de cada caso. O atendimento, destinado a pacientes que já constavam na fila de espera e foram previamente contatados pelo Setor de Convênios ocorreu na Policlínica Municipal



Ao somar a etapa realizada no último dia 19 de setembro, quando 100 pacientes foram chamados, a prefeitura terá, em duas semanas, atendido 220 pessoas dentro da modalidade eletiva. Esse segmento do atendimento é onde os pacientes recebem o diagnóstico, realizam a cirurgia e fazem pós-operatório em Uruguaiana. Diferentemente do grupo do Gercon, onde o diagnóstico é em Uruguaiana e a continuidade do tratamento em Rosário do Sul.



O trabalho na modalidade eletiva foi retomado no mês de setembro pela secretaria de Saúde. No dia 19 de setembro, foi feito o primeiro mutirão. Na oportunidade, foram convocados 100 pacientes. Além desses pacientes da primeira etapa, a secretaria de Saúde prevê mais 200 chamamentos em outubro.



A secretaria municipal de Saúde informa que as primeiras 30 cirurgias no Hospital Santa Casa vão acontecer nos próximos dias. Nesse primeiro momento todas elas são de catarata. No entanto, procedimentos como pterígio também englobam o atendimento. O investimento feito pela prefeitura é de R$ 145 mil mensais.



“A melhora da visão é uma questão de qualidade de vida e, por vezes, até de autoestima. Trabalhamos diariamente na busca por resultados concretos e para que mais pessoas tenham acesso ao suporte que vai melhorar o dia a dia de cada pessoa”, salienta o secretário municipal de Saúde, José Luiz Saldanha.



As cirurgias oftalmológicas eletivas, realizadas em Uruguaiana, até o início do mês de agosto eram feitas por uma equipe de profissionais do Rio de Janeiro. O contrato se encerrou e, a partir desse momento, o suporte está sendo retomado com um grupo de profissionais de Rosário do Sul. Além das operações, a clínica gaúcha também vai amparar os pacientes com as consultas de diagnóstico e aumento da frequência de acompanhamento pós-operatório.