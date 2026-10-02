Rio Grande oferece 140 vagas em cursos gratuitos do Senai

Estão abertas, até 9 de outubro, as inscrições para os cursos gratuitos do projeto Caminhos para o Futuro: Qualificação e Oportunidades. A iniciativa é do Senai, em parceria com a Transpetro, e tem o objetiv de oferecer formação técnica voltada às demandas da indústria.
Ao todo, são 140 vagas gratuitas para cursos presenciais no Rio Grande. A proposta busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional, aliando a formação técnica do Senai à experiência operacional da Transpetro.
As formações têm carga horária de 160 horas e serão ministradas pelo corpo docente do Senai. Os participantes também receberão material didático gratuito, como caderno, apostila técnica, caneta, lápis, borracha, pasta e três camisetas do programa.
Todos os cursos são 100% gratuitos. Cada candidato só poderá se inscrever em um curso. O projeto prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pertencentes a famílias com renda mensal per capita de até um salário-mínimo nacional.
As vagas são destinadas preferencialmente a moradores do Rio Grande. Até 30% das vagas são reservadas para públicos contemplados por ações afirmativas, incluindo pessoas pretas e pardas, mulheres, pessoas com deficiência (PcD) e pessoas LGBTQIAPN+.
Além da capacitação técnica, os participantes terão acesso ao módulo “Empregabilidade - A nova rota da formação profissional”, desenvolvido para auxiliar na inserção no mercado de trabalho.
A etapa complementar aborda competências comportamentais relacionadas ao ambiente industrial, orientação para a construção do perfil profissional no portal Senai e orientações para cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Ao final, os participantes recebem certificação de conclusão do módulo.